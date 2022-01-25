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日本研究：Omicron強過其他變異株 可在塑膠上活8天

中央社 / 華盛頓24日電
日本研究人員發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間都比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天；但在皮膚上，只要接觸含酒精清潔劑15秒就失去活性。美聯社
日本研究人員發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間都比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天；但在皮膚上，只要接觸含酒精清潔劑15秒就失去活性。美聯社

日本研究人員發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間都比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天；但在皮膚上，只要接觸含酒精清潔劑15秒就失去活性。不過這些發現尚未經過同儕審閱，還需要進一步研究來證實。

路透社報導，日本研究人員在實驗室測試中發現，和先前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒株相比，Omicron在塑膠表面和人體皮膚上的存活時間更長。

研究人員表示，Omicron的高度「環境穩定性」，也就是維持傳染的能力，可能有助Omicron取代Delta變異株，成為在全球快速傳播的主要流行株。

根據尚未經同儕審閱、發表在生物學研究預印網站bioRxiv的結果，研究人員測試COVID-19病毒株在塑膠表面的平均存活時間，分別是原始株56小時、Alpha株191.3小時、Beta株156.6小時、Gamma株59.3小時、Delta株114小時、Omicron株193.5小時，顯示Omicron在塑膠表面可活足足8天之久。

至於在遺體皮膚樣本上，各病毒株的平均存活時間分別是原始株8.6小時、Alpha株19.6小時、Beta株19.1小時、Gamma株11小時、Delta株16.8小時、Omicron株21.1小時。

在皮膚上，所有變異株接觸含酒精的洗手液15秒後都完全失去活性。因此研究人員強烈建議民眾依照世界衛生組織（WHO）指南，繼續使用消毒產品來維持手部衛生、防止染疫。

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