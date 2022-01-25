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歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

普亭到底在想什麼？專家：美、中、德壯了他的膽

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

華爾街日報報導，烏克蘭情勢緊張，專家揣測俄羅斯總統普亭之所以想在此時採取行動，可能是看到基輔正逐漸脫離他的掌握，另外，美國、德國和中國的表現都給他壯了膽。

曾任中情局局長和美國國防部長的蓋茲（Roberts Gates）指出，「美國和其他歐洲國家提供武器和訓練，烏克蘭就算不加入北約，與西方國家之間的安全關係也日益強化。從普亭的觀點來看，在事態出現不可逆轉的發展之前，有對烏克蘭採取行動的急迫性」。

雖然有動機，但普亭為什麼覺得他的攻擊不會招致嚴重後果？

在哥倫比亞大學任教的前美國國安官員和俄羅斯分析師Setphen Sestanovich認為，從歐巴馬、川普到現在的拜登，連續三任美國總統的言行都表明，美國不想出兵海外。去年自阿富汗撤兵的混亂局面尤其可能讓人覺得拜登政府好拿捏。

德國也給了普亭理由質疑西方國家的團結度。根據華爾街日報，德國決定2022年底前關閉所有核子反應爐，使其更加仰賴進口俄羅斯能源，意味普亭對柏林的影響力可能攀頂。而且，德國雖大聲喊支持烏克蘭，但在北約成員國愛沙尼亞想送武器到烏克蘭以展現團結之意時，德國卻拒絕為德製武器出口核發許可證。

再來是中國和俄羅斯最近關係升溫，使普亭有理由相信，北京會協助他克服入侵烏克蘭後遭遇的西方經濟制裁。蓋茲說，讓美國看起來軟弱對這兩個國家都有好處，藉由烏克蘭，中國可試探對台灣動武的可能。蓋茲認為，俄羅斯應與中國討論過，由後者提供協助以減輕西方對俄實施經濟制裁的衝擊。

但普亭很可能打錯算盤，結果導致西方國家在俄羅斯周圍加強部署軍力，與普亭希望的正相反，而他剩餘的掌權期間將比以前出現更多更棘手的麻煩。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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