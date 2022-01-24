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10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

華人專家：輝瑞補強針可擋Omicron4個月 暫不用打第4劑

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)24日指出，1991年獨立以來，奮力維持穩定，仍於2014年進入險境的烏克蘭人，如今面臨10萬俄羅斯軍隊壓境，多數覺得這次威脅與以往不同，保家衛國的決心也更大。

電腦專家可夫俊(Danylo Kovzhun)教孩子使用手槍；糖果店主納柏治尼亞克(Roman Nabozhniak)吩咐夥計看店，他要專心「打老俄」；開酒吧的基里千科(Vitaliy Kyrychenko )隨時把車子的油箱加滿，以便隨時可以開遠路。

46歲的可夫俊一面覺得當前局勢似曾相識，同時卻感到驚慌，「大概會像敘利亞一樣，成為大家的夢魘，因為俄國人只會這一招。」八年前，俄國在烏克蘭東部鬧事，他就大力支持烏軍抵抗俄國干預烏國內政。

八年來，東邊戰事小規模持續不斷，首都基輔民生未受1萬4000人戰死的影響，烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲民眾照常過日子，19日還上電視說，俄軍將大舉入侵的說法，是「鄰國的謠言」。

前蘇聯時期橫糟災難的烏克蘭，獨立後想走親西方路線，俄國一直不肯放過，烏國人民多數表示，決心保衛自己國家剛萌芽的民主。

可夫俊說：「這裡是是百萬人埋骨之地，每百年必有一場大戰，我們仍將承受慘重損失，可是我不認為俄國可以征服我們的國家。」

烏克蘭知名人士已在臉書等社媒上傳「我們已準備好」訊息；例如，兒童心理學家開始傳授讓學童度過轟炸和火災的方法，教導家長如何向子女說明國家即將面臨的創痛。

烏國人民尚稱淡定，目前未見銀行擠兌，烏克蘭貨幣也不像過去危機時大跌，對美元僅小幅貶值；多數人民照常過日子，戰爭的陰影頂多迫使他們節衣縮食。

去年底民調顯示，有三分之一烏克蘭人說，如果俄國侵略他們的國家，他們會拿起武器抵抗；烏東戰事刺激出民族主義者，不怕上戰場和俄國軍隊拚，知識分子則募款、後勤支援、對外宣傳求援，或像可夫俊一樣，運用自己的專長，改善軍隊的無人機和遙控砲。

烏克蘭為應付俄軍壓境，也頻頻軍演，圖為去年12月烏軍自走砲進行射擊演習。(路透)
烏克蘭為應付俄軍壓境，也頻頻軍演，圖為去年12月烏軍自走砲進行射擊演習。(路透)

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