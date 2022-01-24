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歐盟金援烏克蘭12億歐元

編譯李京倫／報導
盧森堡外長艾索柏恩（左）、比利時外長威爾梅斯（中）和賽普勒斯外長卡蘇利迪斯（右）24日在比利時布魯塞爾歐盟外交事務會議剛開始時交談。（歐新社）
盧森堡外長艾索柏恩（左）、比利時外長威爾梅斯（中）和賽普勒斯外長卡蘇利迪斯（右）24日在比利時布魯塞爾歐盟外交事務會議剛開始時交談。（歐新社）

路透報導，歐盟24日決定金援烏克蘭12億歐元（約14億美元），以減輕烏克蘭與俄國僵持的衝擊。歐盟各國外長並警告，俄國若攻擊烏克蘭，將遭到前所未見的經濟制裁。

歐盟執委會主席范德賴恩在比利時布魯塞爾對媒體說，「執委會提議給烏克蘭一筆總額12億歐元的緊急宏觀金融援助」，這套金援方案將包括緊急貸款和補助。

范德賴恩說，歐盟金援意在「立刻協助烏克蘭解決因為這場衝突而急遽增加的財務需求」。

范德賴恩說，她要依靠歐洲理事會、歐盟各國政府和歐洲議會議員盡快同意這個金援方案，才能快速提撥第一筆款項6億歐元。她呼籲國際貨幣基金等國際夥伴跟進，加強支持烏克蘭。

范德賴恩說，歐盟執委會今年將把對烏克蘭的補助增加近1倍，原定補助1.6億歐元，再增加1.2億歐元。她說，自從2014年俄國併吞烏克蘭克里米亞以來，歐盟和歐洲金融機構已給烏克蘭超過170億歐元的補助和貸款。

烏克蘭總統澤倫斯基感謝歐盟執委會這項「及時」決定。他推文說：「強大的烏克蘭是歐洲安全的關鍵。」

歐盟各國外長24日在會議中表明，將加強準備對俄國採取制裁行動，若俄國軍事侵略烏克蘭，將遭遇「重大後果並付出沉重代價」。

另外，英國首相強生24日受訪時說，關於俄國侵烏的情報，情勢看來並不樂觀，但並非無可避免，他警告俄國總統普亭，一旦侵略烏克蘭，將重演車臣戰爭。車臣是俄國西南部的自治共和國，由於亟欲脫離俄國獨立，引發俄國兩度興兵，造成雙方重大損失。

強生說：「我們要跟克里姆林宮講清楚，對俄國來說，（侵略烏克蘭）是災難性的一步。我們要講明，侵烏會很痛苦、血腥又暴力，我希望俄明白，那會是新的車臣。」

烏克蘭 俄國 歐盟

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