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美國聲請英國引渡 維解創辦人阿桑吉獲准提出上訴

中央社倫敦24日綜合外電報導
阿桑吉的未婚妻莫里斯（Stella Moris）在倫敦最高法院外發言。美聯社
阿桑吉的未婚妻莫里斯（Stella Moris）在倫敦最高法院外發言。美聯社

「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉（Julian Assange）今天獲准針對將他引渡到美國受審的判決，向英國最高法院提出上訴。

先前英國下級法院法官認為，阿桑吉有心理健康問題，且有自殺風險，因此不應將他引渡到美國受審；去年12月倫敦高等法院推翻了上述判決。

此後，阿桑吉的律師對高院判決提出質疑，並主張最高法院應就「具有公眾重要性的法律觀點」作出裁決。

對此，高院法官柏奈特（Ian Burnett）和霍爾羅伊德（Timothy Holroyde）今天在1份判決書中說：「被告申請證明法律觀點的申請獲得批准。」

兩名法官表示，他們並未授予阿桑吉向最高法院上訴的權利，但他有權將相關法律問題提交給最高法院，最高法院可以決定是否受理此案。

阿桑吉確定可以上訴後，他的未婚妻莫里斯（Stella Moris）在推特發文說，「朱利安（阿桑吉）贏了。現在將由最高法院決定是否審理他的上訴案。」

現年50歲的阿桑吉因2010年維基解密釋出50萬份機密檔案相關的18項控罪遭美通緝，檔案詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動。若遭美國定罪，他可能面臨最高175年徒刑。

先前阿桑吉為避免因性侵案遭引渡瑞典受審，曾窩居厄瓜多駐倫敦大使館7年，2019年在英國被捕。上述性侵控罪現已撤銷。

阿桑吉的未婚妻莫里斯（Stella Moris）。美聯社
阿桑吉的未婚妻莫里斯（Stella Moris）。美聯社

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