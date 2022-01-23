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布吉納法索軍方發動叛變 總統私邸附近傳槍響

中央社／瓦加杜古23日電
布吉納法索總統卡波雷。(路透)
布吉納法索總統卡波雷。(路透)

西非國家布吉納法索軍人今天稍早在數座軍營發動叛變，要求開除軍方高層，並提供更多資源來打擊伊斯蘭主義叛亂分子後，總統私邸附近晚間驚傳槍響。

法新社報導，居民也宣稱看見總統卡波雷（Roch Marc Kabore）位於首都瓦加杜古（Ouagadougou）的私邸上空出現一架直升機。

數座軍營今天稍早傳出槍響，讓人憂心這個容易發生軍事接管的動盪國家會發生另一場政變。

與此同時，抗議政府處理聖戰士威脅不力的示威民眾放火焚燒執政黨總部。

但政府迅速否認關於政變的謠言，而叛變軍人列出的訴求也並未提到試圖推翻卡波雷，而是強調要有更好的反聖戰士策略。

位於首都瓦加杜古的桑古爾拉米扎納（Sangoule Lamizana）軍營一名士兵在法新社收到的錄音訊息中表示，「我們想要有充足的戰鬥資源」來對抗伊斯蘭極端分子。

叛亂部隊的發言人在這則匿名的錄音檔中表示，不滿的軍人也希望高層將領「換人」，希望傷兵能有更妥善的照護，在戰鬥中陣亡士兵的遺族能獲得更多援助。

當局宣布從今天晚間8時實施宵禁，「直到進一步通知為止」。教育部表示，學校明、後兩天也將關閉。

布吉納法索首都瓦加杜古23日發生民眾示威，抗議政府處理聖戰士威脅不力。(Gett...
布吉納法索首都瓦加杜古23日發生民眾示威，抗議政府處理聖戰士威脅不力。(Getty Images)
布吉納法索首都瓦加杜古22日發生民眾示威，抗議政府處理聖戰士威脅不力。(美聯社)
布吉納法索首都瓦加杜古22日發生民眾示威，抗議政府處理聖戰士威脅不力。(美聯社)

教育部 宵禁

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