我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國不同意現在制裁俄羅斯 並稱對德國毫不懷疑

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

烏克蘭局勢緊張 美國第2批武器援助運抵基輔

中央社／基輔23日綜合外電報導
烏克蘭基輔的城市公園裡，一名教官正在訓練志願部隊。（美聯社）
烏克蘭基輔的城市公園裡，一名教官正在訓練志願部隊。（美聯社）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天表示，烏克蘭獲得美國提供的第2批武器，這是總額高達2億美元防衛援助的其中一項。

路透社報導，由於烏克蘭與西方國家盟友關切俄羅斯在烏克蘭邊界部署重兵，美國表示將持續提供烏克蘭援助，不過俄羅斯則否認意圖揮軍入侵。

列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文說：「第2架飛機抵達基輔！為強化烏克蘭的防禦戰力，超過80噸的武器來自我們的盟友美國！而且還沒完呢。」

美國在去年12月核准一批軍事物資援助，約莫90公噸「具殺傷力的安全援助」，當中包括彈藥等，在22日抵達烏克蘭首都基輔。

➤➤➤俄兩路增兵 6登陸艦開往烏國南岸 同時派兵部署白俄

➤➤➤美國不同意現在制裁俄羅斯 並稱對德國毫不懷疑

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

日本統計：Omicron重症率 約Delta的1/6

延伸閱讀

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
美國不同意現在制裁俄羅斯 並稱對德國毫不懷疑

美國不同意現在制裁俄羅斯 並稱對德國毫不懷疑
宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話

宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話
韓國政府：已用被凍結資金 繳清伊朗聯合國會費

韓國政府：已用被凍結資金 繳清伊朗聯合國會費

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28

超人氣

更多 >
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑