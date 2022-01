烏克蘭局勢緊張 美國第2批武器援助運抵基輔

烏克蘭國防部 長列茲尼科夫今天表示,烏克蘭獲得美國提供的第2批武器,這是總額高達2億美元防衛援助的其中一項。

路透社報導,由於烏克蘭與西方國家盟友關切俄羅斯 在烏克蘭邊界部署重兵,美國表示將持續提供烏克蘭援助,不過俄羅斯則否認意圖揮軍入侵。

列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)在推特發文說:「第2架飛機抵達基輔!為強化烏克蘭的防禦戰力,超過80噸的武器來自我們的盟友美國!而且還沒完呢。」

美國在去年12月核准一批軍事物資援助,約莫90公噸「具殺傷力的安全援助」,當中包括彈藥等,在22日抵達烏克蘭首都基輔。

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds