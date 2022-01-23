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全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣

日本統計：Omicron重症率 約Delta的1/6

國際組／綜合報導
日本國立傳染病研究所彙整境內病例得知，新冠病毒Omicron變異株引發肺炎等重症比率約為Delta變異株的1/6。圖為東京街頭的行人。(美聯社)
日本國立傳染病研究所彙整境內病例得知，新冠病毒Omicron變異株引發肺炎等重症比率約為Delta變異株的1/6。圖為東京街頭的行人。(美聯社)

日本國立傳染病研究所彙整境內病例得知，新冠病毒Omicron變異株引發肺炎等重症比率約為Delta變異株的1/6。儘管Omicron重症風險看似較低，但高齡者和慢性病患者仍容易重症，有必要多加注意。

日本讀賣新聞報導，國立傳染病研究所針對東京都和鄰近3縣病例進行分析，結果顯示，跟2020年秋天左右流行的原始病毒株相比，去年夏季流行的Delta變異株引發肺炎等重症的比率約為原始病毒株的73%；而今年1月上旬開始流行的Omicron變異株重症比率更低，約為原始病毒株的12%。

日本全境從2021年春天開始持續為民眾接種新冠疫苗，有可能因此降低重症風險。另外，Omicron變異株跟Delta變異株不僅重症風險有異，連症狀也不大相同。

廣島縣政府日前調查轄內約400名患者發現，52%患者會出現喉嚨痛症狀，超過去年Delta變異株流行時的34%。

Omicron變異株患者出現咳嗽及全身倦怠感的比率高於Delta變異株，但出現嗅覺及味覺障礙的比率僅1%，低於Delta變異株的6%。

Omicron變異株症狀雖然類似流感或感冒，但國立國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫表示，「高齡人士與慢性病患者易出現重症的情況並未改變，千萬不可掉以輕心」。

Delta變異株 Omicron 日本

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