挪威政府邀請 神學士掌權後首次與西方國家對談

神學士代表團抵達奧斯陸，在奧斯陸郊區的索里亞飯店(Soria Moria hotell)與阿富汗公民社會代表對談。(美聯社)

挪威政府出資邀請神學士 （又譯塔利班）政府代表訪問奧斯陸3天，商談阿富汗 人權事宜，成為神學士掌權後首度出訪西方國家。挪威廣播公司報導，神學士代表團已於22日搭乘挪威出資的私人專機到達奧斯陸。

挪威廣播公司（NRK）報導，神學士代表團15人昨天抵達奧斯陸，今天在奧斯陸郊區的索里亞飯店（Soria Moria hotell）與阿富汗公民社會代表對談。

此次神學士除了與阿富汗公民社會代表見面外，也將在挪威政府的安排下，與歐盟及美國、法國、英國、德國、義大利的代表見面。挪威政府也將獨自與神學士對話。

這是神學士掌權阿富汗後首次出訪西方國家。

挪威外交部在新聞稿中表示，挪威基於人道理由邀情神學士代表會談，阿富汗目前正遭遇嚴重的人道災難，除了長年爭戰破壞了國家，乾旱、COVID-19疫情及經濟崩潰也讓阿富汗人民受到嚴重影響。

挪威外交部表示，若是國際再不伸出援手，阿富汗預計將有100萬的孩子死於飢荒，全國97%人口的生計將會落到貧窮線之下。

挪威此次邀請神學士會談，就是希望透過對話，解決阿富汗目前的人道危機。挪威在國際上促進和平、和解的工作行之多年，而神學士也是挪威長期對話的組織。和平工作的重要精神即是，願意與各種與己不同價值觀的對象對話，哪怕他們曾跟自己或自己的盟友有過衝突。

協助解決阿富汗人道危機，對阿富汗的鄰國、甚至是西方國家也有助益。

挪威外交部聲明，此次邀請並非承認神學士的合法性。

然而，挪威政府邀請神學士來訪的作法被質疑為間接承認神學士政權，遭到各方批評。在挪威的阿富汗人21日也到挪威外交部前抗議，他們對挪威晚郵報（Aftenposten）表示，邀請神學士到挪威是打臉了20年來挪威幫助的一整個阿富汗世代；神學士是他們逃亡到挪威的理由，神學士不能代表人民、是恐怖份子。

此外，挪威政府此次出資，使用納稅人的錢，出動私人飛機到阿富汗首都喀布爾 接神學士代表的舉動，遭到嚴重批評。

神學士代表團由塔里班外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）領隊，15名全男性成員中包括曾因為與恐怖活動有關而被美國列為黑名單的哈卡尼（Anas Haqqani），他亦為阿富汗惡名昭彰的恐怖好戰分子團體哈卡尼網絡（Haqqani）的代表西拉傑丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）的弟弟。

哈卡尼網絡是美國點名的恐怖組織，並受到聯合國制裁，被認為過去20年間在阿富汗發動多起最駭人且死傷最慘重的攻擊事件。

哈卡尼網絡在2008年，於喀布爾發動的塞勒納旅館（Serena Hotel）恐怖攻擊造成挪威記者湯瑪森（Carsten Thomassen）喪命。