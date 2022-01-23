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澳網主席：約克維奇打算參加2023澳網

中央社墨爾本23日綜合外電報導
網球名將約克維奇在本屆澳網前遭驅逐出境。(美聯社)
網球名將約克維奇在本屆澳網前遭驅逐出境。(美聯社)

澳洲公開賽主席提列（Craig Tiley）今天表示，塞爾維亞網球名將約克維奇打算參加2023年的澳網，並將約克維奇在本屆澳網前遭驅逐出境，歸咎於「溝通不良」。

世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）澳洲簽證在澳洲公開賽（Australian Open）開賽前遭取消，原因是他沒打 Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

他上法院最後一搏，試圖留在澳洲打澳洲公開賽，但在上訴失敗後，16日離開墨爾本。

提列之前一直對此事保持低調，但今天他被問到，沒打疫苗的約克維奇儘管簽證可能最長被撤銷3年，是否打算2023年重返澳網。

提列告訴澳洲廣播公司（ABC）：「是的，他今年不能打，但那顯然是他的希望。」

「他是世界排名第一的球員，而且他真的喜歡澳洲公開賽。」

但澳網主辦地維多利亞州的州長安德魯斯（Daniel Andrews）堅稱，約克維奇接種疫苗才會歡迎他來。

安德魯斯告訴記者：「拉法（納達爾）說得沒錯，他只要接種，這一切就可以避免，那人或許覺得他比這場賽事重要，但他沒有。」

「因此這場賽事沒他也舉行了，而且辦得很成功。」

提列把澳洲網球協會（Tennis Australia）原先給予約克維奇簽證豁免，後來聯邦政府卻將他驅逐出境，歸咎於「情勢變化莫測」以及「溝通不良」。

澳洲 約克維奇 澳網

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