我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／華人遊民 星巴克裡坐著等天亮

美派兩艘航艦與日護衛艦聯合訓練 疑劍指中國

伊斯蘭國與庫德族敘利亞激戰3天 逾90死

中央社敘利亞哈塞克省22日綜合外電報導
圖為敘利亞庫德族部隊。(美聯社)
圖為敘利亞庫德族部隊。(美聯社)

伊斯蘭國（Islamic State，IS）日前攻擊一座關押聖戰士的監獄，並與敘利亞庫德族部隊發生激烈交火。觀察組織表示，雙方衝突今天進入第3天，已造成近90人死亡。

伊斯蘭國針對敘國東北部城市哈塞克（Hasakeh）格韋蘭（Ghwayran）監獄的攻擊行動，是其「哈里發國」（caliphate）近3年前在敘國境內遭擊潰以來，規模最大的攻擊行動。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「至少28名庫德族安全部隊成員、5名平民和56名伊斯蘭國成員在衝突中喪命。」

伊斯蘭國20日晚間攻擊這座關有至少3500名疑似IS成員的監獄，當中不乏IS高階成員。人權瞭望台組織表示，IS劫走武器與多名IS同夥，此後數百名囚犯遭逮回，但據信仍有數十人在逃。

人權瞭望台組織表示，在美國為首聯軍的空襲支援下，庫德族安全部隊團團包圍這座監獄，並控制IS據以發動此次攻擊的鄰近區域。

成員多為庫德族的敘利亞民主力量（SDF）也表示，格韋蘭北部地區爆發「激烈衝突」，他們在當地發動突襲，擊斃20多名IS戰士。

美國譴責伊斯蘭國的攻擊行動，並稱讚敘利亞民主力量反應得當。美方還說，IS戰士1年多來都在試圖讓遭囚的同夥重獲自由。

監獄

上一則

紐西蘭Omicron疫情升級 總理婚禮延後

下一則

澳網主席：約克維奇打算參加2023澳網

延伸閱讀

殘缺難民父子照引迴響 全家赴義大利展開新生

殘缺難民父子照引迴響 全家赴義大利展開新生
借冬奧東風 甩人權紛擾 新疆成中國冰雪聖地

借冬奧東風 甩人權紛擾 新疆成中國冰雪聖地
哈德遜郡監獄 近10天爆230囚染疫 90%無症狀

哈德遜郡監獄 近10天爆230囚染疫 90%無症狀

批港人權 歐洲議會促歐盟制裁中港8高官 北京斥抹黑

批港人權 歐洲議會促歐盟制裁中港8高官 北京斥抹黑

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42

超人氣

更多 >
英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭
輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑