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紐西蘭Omicron疫情升級 總理婚禮延後

中央社記者丘德真雪梨23日專電
總理阿爾登(Jacinda Ardern)的婚禮因疫情而延後。(美聯社)
總理阿爾登(Jacinda Ardern)的婚禮因疫情而延後。(美聯社)

隨著新型冠狀病毒Omicron變異株從紐西蘭北島擴散至南島，紐西蘭今天起實施「紅色等級」COVID-19防疫措施。總理阿爾登（Jacinda Ardern）的婚禮也必須延後。

紐西蘭衛生部公布最新數據顯示，截至22日晚間11時59分為止，24小時內新增確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）71例，21天內染疫人數為1096例。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，阿爾登與未婚夫蓋佛德（Clarke Gayford）原訂今夏（南半球夏季為12月至2月）在紐西蘭北島吉斯伯恩市（Gisborne）舉行婚禮；但由於疫情擴散婚禮必須延後。

阿爾登說，她要與紐西蘭民眾共體時艱；她與未婚夫的婚禮將不會如期進行。

阿爾登說：「對於其他有同樣遭遇的人，我深感抱歉。」

記者問及婚禮延後的感受時，阿爾登說：「這就是人生；我和其他成千上萬的紐西蘭人並無差別。」

紐西蘭廣播公司（RNZ）今天報導，紐西蘭「紅色等級」COVID-19防疫措施包括更嚴格的戴口罩、社交距離、以及室內客人上限100人等。

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