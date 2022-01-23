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小圓缸會讓魚發狂沒命 法國品牌商不再販售

中央社巴黎22日綜合外電報導
法國一家領導品牌水族館業者決定不再販售15公升以下的圓形魚缸，指稱這種魚缸會讓魚很快死亡。（Pixabay）
法國一家領導品牌水族館業者決定不再販售15公升以下的圓形魚缸，指稱這種魚缸會讓魚很快死亡。（Pixabay）

法國一家領導品牌水族館業者決定不再販售15公升以下的圓形魚缸，指稱這種魚缸會讓魚兒發狂，並且很快死亡。

法國寵物市場領導業者AgroBiothers Laboratoire將不再販售容量15公升以下的魚缸，而且只售矩形水箱；業者說，小圓缽魚缸沒有供氧與過濾設備，對動物是種虐待。

AgroBiothers執行長藍波（Matthieu Lambeaux）告訴路透社說，民眾在一時衝動下為小孩購買金魚來飼養，但家長們若知道這是多麼虐待動物的事，就不會這麼做了。魚兒在小缽裡不斷繞圈游，會讓牠們抓狂，而且很快就沒命。

一般而言，金魚在大型水箱或野外池塘中，最長可以活到30年，體型可長到25公分大，但如果在小圓缽魚缸中，牠們通常會在數周或數個月內死亡。

藍波表示，金魚是社會型動物，需要其他魚同伴、充足的空間和清潔的水，並且要求最起碼的水族箱設備與專業知識。

他表示，法國是觀賞紅魚在歐洲的第一大市場，市場胃納大約230萬條魚。德國和幾個歐洲國家禁止使用魚缽已久，但法國在這項議題上並未立法。

藍波說：「這是法國落伍了，也是我們決定採取行動的原因，我們無法教育所有的顧客，向他們解釋在小魚缽內養魚是件殘忍的事；我們認為這是我們的責任，不讓顧客再有這種選擇。」

AgroBiothers在法國寵物產品市場擁有約27%的市占率，過去幾年中每年約賣掉5萬個圓缽魚缸，每個售價約20歐元（約22.7美元）。

藍波表示：「小型圓形魚缸確實有市場需求，但事實是：我們提供給孩子的，可能就是看著魚兒慢慢地死去。」

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