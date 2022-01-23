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遭英國指控企圖在基輔安插親俄領袖 俄羅斯稱造謠

中央社／倫敦23日電
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

各界對俄羅斯恐入侵烏克蘭的擔憂加劇之際，英國22日稱其掌握的情報表明，莫斯科「正尋求在基輔安插一名親俄領導人」。俄國外交部今天則將英方這一說法稱為「假資訊」。

最近幾周，數以萬計名俄羅斯軍人以及大批坦克、戰車、大砲和飛彈集結在烏克蘭邊境，緊張局勢隨之升溫。

英國稱已發現證據表明，幾位前烏克蘭政客與俄羅斯情報部門維持聯繫，前烏國國會議員穆拉耶夫（Yevgen Murayev）則被視為潛在領導人。

英國外交部在聲明中表示，一些與俄羅斯情報官員接觸的人「目前參與了攻擊烏克蘭的計畫」，但並未公布證據細節。

白宮國家安全會議（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）稱英方所指控的俄羅斯這一陰謀「令人深感擔憂」。

莫斯科當局則駁斥這些說法，稱它們是假資訊，並疾呼倫敦「停止散播胡言」。

俄羅斯外交部發布推文表示：「@FCDOGovUK（英國外交部）散播的假情報再次顯示出，正在加劇烏克蘭周圍緊張局勢的是由盎格魯撒克遜國家領銜的@NATO（北大西洋公約組織）成員。」

英國提出這一指控前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日就烏克蘭議題舉行會談，雙邊同意就緩解緊張局勢繼續對話。

英國在指控中提及的穆拉耶夫因其所屬政黨未能於2019年大選取得5%選票而失去國會席位。

穆拉耶夫被認為是烏克蘭電視台Nash的擁有者；烏國監管機構自去年以來一直試圖關閉Nash，指控這一電視台播送親俄的政治宣傳內容。

另外4位被英國點名的前烏克蘭政治人物為阿札洛夫（Mykola Azarov）、 阿布佐夫（Sergiy Arbuzov）、科魯耶夫（Andriy Kluyev）與席夫柯維奇（Volodymyr Sivkovich）。

阿札洛夫在烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）執政時出任總理。2014年烏克蘭革命推翻了拒接受親歐派施壓、讓國家向西方靠攏的政府，這兩人隨後並逃亡至俄國。

烏克蘭國家安全和防務委員會前副秘書席夫柯維奇因涉嫌與俄國情報機構合作，於本周被美國制裁。

阿布佐夫和科魯耶夫皆曾在亞努科維奇掌權時擔任副總理。

英國外相特拉斯（Liz Truss）表示，英方公布的情資揭示俄羅斯為顛覆烏克蘭而策動行動的程度，且是對克里姆林宮（Kremlin）想法的深刻洞見。

「俄羅斯必須緩和情勢，停止其侵略行動和假訊息（傳播），並走上外交（手腕解決）之路。」

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