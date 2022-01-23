我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

2度挑戰獨自橫渡大西洋 法國探險家薩文途中辭世

中央社／波爾多22日電
法國探險家薩文在試圖划船橫越大西洋時辭世，享壽75歲。圖為他2019年挑戰獨自橫渡大西洋時的照片。(Getty Images)
法國探險家薩文在試圖划船橫越大西洋時辭世，享壽75歲。圖為他2019年挑戰獨自橫渡大西洋時的照片。(Getty Images)

法國探險家薩文（Jean-Jacques Savin）的支持團隊表示，薩文日前在試圖划船橫越大西洋時辭世，享壽75歲。

葡萄牙海巡單位昨天發現薩文的船隻翻覆在葡萄牙外海亞速爾群島（Azores），薩文團隊表示，海巡單位派遣潛水員深入海中尋找，結果發現薩文人「在船艙內，已無生命跡象」。

這位幹勁十足的鐵人三項運動員1月1日從葡萄牙主島南端出發，但他20日到21日連夜發出兩個求救信號後，團隊就沒辦法聯絡上他。

2019年薩文也曾搭乘為他量身訂做的水桶型船艇獨自橫渡大西洋，那趟長達127天的冒險在臉書上吸引數以千計人追蹤。

薩文希望再次前往加勒比海，這次想靠划1艘8公尺長1.7公尺寬的船隻。

他的團隊今天稍早表示，他們「非常擔心」，「我們昨天（周五）零時34分就沒聽到他的消息了」，還說薩文發出「兩個求救信號，告訴我們他『有大麻煩』」。

薩文的女兒在臉書貼文說，搜救行動「在法國、葡萄牙和美國海上搜救隊合作下立即展開」。

薩文最後聯絡的位置是在非洲西北外海葡萄牙島嶼馬迪拉（Madeira），當時他正在前往亞速爾群島邦塔得加達（Ponta Delgada）途中。

1月1日啟航後不久，薩文就因風況不佳必須更改路線，以致航程延長了900公里。

臉書 大麻 運動員

上一則

土耳其記者諷總統厄多安「牛牽皇宮還是牛」 半夜遭捕

延伸閱讀

拉法葉佣金求償戰還在打 台海軍砸262萬美元與法對決

拉法葉佣金求償戰還在打 台海軍砸262萬美元與法對決
美東北部、法國Omicron疫情已達高峰 新增病例下降

美東北部、法國Omicron疫情已達高峰 新增病例下降
疫苗通行證24日上路 法國各地3.8萬人上街抗議

疫苗通行證24日上路 法國各地3.8萬人上街抗議
歐盟擬將核能和天然氣納綠能 德國為首反核派無計可施

歐盟擬將核能和天然氣納綠能 德國為首反核派無計可施

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
只差33呎進美國 偷渡客全家凍死…酷寒中走了11小時

只差33呎進美國 偷渡客全家凍死…酷寒中走了11小時