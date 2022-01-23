2度挑戰獨自橫渡大西洋 法國探險家薩文途中辭世

法國探險家薩文在試圖划船橫越大西洋時辭世，享壽75歲。圖為他2019年挑戰獨自橫渡大西洋時的照片。(Getty Images)

法國探險家薩文（Jean-Jacques Savin）的支持團隊表示，薩文日前在試圖划船橫越大西洋時辭世，享壽75歲。

葡萄牙海巡單位昨天發現薩文的船隻翻覆在葡萄牙外海亞速爾群島（Azores），薩文團隊表示，海巡單位派遣潛水員深入海中尋找，結果發現薩文人「在船艙內，已無生命跡象」。

這位幹勁十足的鐵人三項運動員 1月1日從葡萄牙主島南端出發，但他20日到21日連夜發出兩個求救信號後，團隊就沒辦法聯絡上他。

2019年薩文也曾搭乘為他量身訂做的水桶型船艇獨自橫渡大西洋，那趟長達127天的冒險在臉書 上吸引數以千計人追蹤。

薩文希望再次前往加勒比海，這次想靠划1艘8公尺長1.7公尺寬的船隻。

他的團隊今天稍早表示，他們「非常擔心」，「我們昨天（周五）零時34分就沒聽到他的消息了」，還說薩文發出「兩個求救信號，告訴我們他『有大麻 煩』」。

薩文的女兒在臉書貼文說，搜救行動「在法國、葡萄牙和美國海上搜救隊合作下立即展開」。

薩文最後聯絡的位置是在非洲西北外海葡萄牙島嶼馬迪拉（Madeira），當時他正在前往亞速爾群島邦塔得加達（Ponta Delgada）途中。

1月1日啟航後不久，薩文就因風況不佳必須更改路線，以致航程延長了900公里。