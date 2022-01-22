我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

東加火山噴發效應還沒完 秘魯陷漏油汙染生態危機

中央社／利馬22日電
祕魯首都利馬附近的煉油廠因受到東加火山噴發引發的海浪衝擊，發生漏油，導致利馬北部海灘遭到汙染。圖為22日受汙染海灘的空拍圖。(Getty Images)
祕魯首都利馬附近的煉油廠因受到東加火山噴發引發的海浪衝擊，發生漏油，導致利馬北部海灘遭到汙染。圖為22日受汙染海灘的空拍圖。(Getty Images)

南太平洋東加王國海底火山15日大規模噴發引起異常巨浪，導致秘魯發生漏油事件；由於沿岸地區漏油持續蔓延，秘魯當局今天發布環境緊急命令。

據這項為期90天的命令，秘魯政府表示，計劃針對21處海灘實施「永續管理」。一間煉油廠的油輪15日卸貨時受巨浪影響，導致6000桶原油外漏，使這些海灘遭受汙染。

秘魯環境部指出，環境緊急狀態令的一項目標，是在災後加強籌組各機關與團隊合作。

在利馬（Lima）附近發生的漏油事件不僅汙染海灘，也導致鳥類死亡並重創漁業與觀光業。

發生漏油事故的煉油廠位在利馬附近的本塔尼拉（Ventanilla），隸屬於西班牙石油公司力豹仕集團（Repsol），秘魯政府將向這一能源巨頭求償。

環境部並表示，174公頃的海洋、海灘和自然保護區受漏油影響；這一面積相當於相當於270個足球場。

相關人員雖已清理漏油數日，環境部表示他們現在發布緊急命令，是因水中的原油不斷擴散，如今距離最初洩漏地點已達40公里。

環境部今天宣布緊急事態時表示：「（原油）洩漏事件相當於對沿岸海洋生態系統造成重大影響的突發事件，（這一地區）擁有重要生物多樣性。」

環境部並說，短期內，力豹仕集團得負責緊急清理行動。

力豹仕集團表示，漏油之所以發生是太平洋海底火山噴發引起異常海浪導致的。

力豹仕集團並說，秘魯政府沒有示警世界另一端的海底火山爆發可能會導致洶湧巨浪，因此該公司不對漏油事件負責。

這一西班牙能源巨擘今天也發表聲明，簡要說明了動員1350人使用各種設備進行的清理工作，並說公司「正在全力以赴處理漏油的補救事宜」。

此外，漁民以及其他靠海維生、仰賴觀光業的當地人上週發起抗議，對頓失生計表達不滿。

觀光 石油 足球

上一則

「應尊重普亭」一語惹議 德海軍首長請辭下台

下一則

英外交部：俄計畫在烏克蘭扶植政權 點名烏前議員涉案

延伸閱讀

東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊

東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊
快看世界／東加火山浩劫 衛星圖前後對比照震撼

快看世界／東加火山浩劫 衛星圖前後對比照震撼
美媒：東加火山爆發恐讓地球變「無夏之年」

美媒：東加火山爆發恐讓地球變「無夏之年」
東加海底火山噴發 NASA：威力逾廣島原爆500倍

東加海底火山噴發 NASA：威力逾廣島原爆500倍

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了