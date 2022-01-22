我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

720鄭州暴雨380人遇難瞞報139人 市委書記被拔

德國拒絕提供武器 烏克蘭批：鼓勵普亭侵略

中央社基輔22日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

針對德國拒絕提供武器給烏克蘭，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天譴責德國，並呼籲柏林當局停止「破壞西方團結」以及「鼓勵俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）」。

成千上萬俄羅斯部隊正結集在烏克蘭邊界附近，各界愈來愈擔心歐洲可能會爆發重大衝突。

烏克蘭呼籲西方盟邦協助增強它的防衛能力，獲得美國、英國和波羅的海國家同意運送包括反戰車和防空飛彈等武器至基輔（Kyiv）。

庫列巴在推特發文表示，德國有關「不可能提供防衛武器給烏克蘭」的說詞，不符合「當前安全情勢」。

庫列巴強調指出，「今日西方國家在涉及俄羅斯的團結上，較以往更為重要。」庫列巴說：「德國夥伴必須停止以這類言詞和行動破壞團結，以及鼓勵（俄羅斯總統）普亭對烏克蘭發動新攻擊。」

他又說，烏克蘭對德國已經提供的支援「心存感激」，但柏林的「當前說法令人失望」。

烏克蘭外交部也發表聲明說，它希望對德國政府「未能提供防衛武器給烏克蘭」表達「深切失望」。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天稍早前表示，柏林當局將會提供烏克蘭一座野戰醫院，但再度拒絕基輔當局的運交武器要求。

蘭布雷特說：「此時此刻運交武器勢必無助益，那是德國政府內部的共識。」

莫斯科當局堅稱它未打算入侵烏克蘭，但也提出一連串安全要求，包括禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，交換緩和緊張情勢。

烏克蘭 德國 俄羅斯

上一則

日本官方民調：逾85%日人不認為日中關係良好

延伸閱讀

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」
聯手抗美？中、俄、伊朗將舉行海上軍演

聯手抗美？中、俄、伊朗將舉行海上軍演
對話陷僵局…俄國暗示：考慮在美國家門前放核彈

對話陷僵局…俄國暗示：考慮在美國家門前放核彈
安全談判陷僵局 俄擬放核彈到美家門口逼華府滿足要求

安全談判陷僵局 俄擬放核彈到美家門口逼華府滿足要求

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死
紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

反制禁航 美暫停中國4家航空公司44航班

反制禁航 美暫停中國4家航空公司44航班