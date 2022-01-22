梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

在傳統又守舊的英國 皇室，不准有人比在位君王更出風頭與被喜愛，在位君王之下則是未來會接王位的王儲，倘若有人不識相，硬要凌駕其上，皇室自會設法將他們拉下馬來。這幾年最「不識相」的莫過於英國哈利 王子之妻梅根 ，偏偏她在全球各地的知名度和矚目度，就是不比真正會接到王位的王儲們差。根據最新公布的數據，她在谷歌上的每月被搜尋率、在社群網站上被標註的頻率以及關於她的文章數都超越其他皇室成員，連英國媒體都不得不下此標題：梅根比女王還有影響力。

對於這個結論，英國皇室絕對不接受，保皇派英國民眾也不可能贊成，甚至把梅根當成死對頭的英國八卦刊物也絕不肯承認。有趣的是，八卦刊物和皇室專家愈攻擊梅根，等於愈衝高她的聲量，因為那些內容都會被統計到「關於她的文章」之內，梅根能夠維持如此高的能見度，這些痛恨她的個人與團體反倒在幫她的忙。

梅根之後，終於輪到伊莉莎白二世女王是排名亞軍的最具影響力皇室成員，得到第3名的則是未來英國王后、王儲威廉王子之妻凱特，雖然在谷歌上的每月被搜尋率、關於她的文章數無法與梅根相比，至少在IG的被標註率超越梅根，堪稱皇室成員中的IG之后。

在凱特後面，得到第4名具有影響力的皇室成員，則是梅根的丈夫哈利，比起將來都要繼承王位的父親查爾斯、兄長威廉，哈利的能見度與聲量都更大得多，不過與妻子梅根差不多的情況是，英國人提到他們多半是修理和痛罵，他們雖然影響力十足，得到的卻未必是正面評價。