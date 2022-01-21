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學習與病毒共存 印度民眾擠市集沒在怕

中央社 新德里21日專電
印度爆發第3波COVID-19疫情，但民眾顯然已因疫苗大幅降低死亡率而鬆懈，無懼於病毒，開始學習與它們共存。歐新社
印度爆發第3波COVID-19疫情，但民眾顯然已因疫苗大幅降低死亡率而鬆懈，無懼於病毒，開始學習與它們共存。歐新社

印度爆發第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但民眾顯然已因疫苗大幅降低死亡率而鬆懈，從市集人山人海的景象看來，民眾已無懼於病毒，開始學習與它們共存。

印度近來每天新增20萬至30萬例COVID-19病例，為控制病毒擴散，許多地方政府已實施限制民眾移動、減少群聚的措施。

以德里政府為例，平日晚上10時至次日清晨5時為宵禁時段，週六及週日更是全面封城，重要路口均設有崗哨，一旦民眾進行非必要移動，就會面臨罰款。

然而，在禁足時段以外的時間，德里市集仍是人滿為患。

在沙羅基尼納加市集（Sarojini Nagar Market），雖然入口處設有路障，但警員只是查看民眾是否有戴口罩，而未控制進場人數；市集內，民眾脫下口罩吃點心、逛攤位挑選衣物或飾品，毫不在意社交距離，也無儘快買完離場之意。

市集的超級群聚經網民披露，引起德里政府注意，祭出店家依單雙號輪流營業機制，加上週末封城，商家叫苦連天。

沙羅基尼納加市集商店協會主席夏瑪（SomduttSharma）說：「生意掉了8成。在單雙號機制之下，我們每週只能做2、3天生意，怎麼賺錢？」

夏瑪認為，接種疫苗之後，民眾即使染疫也多屬輕症，政府應解除限制，讓店家及和許多論日計酬的店員能夠正常過活。

記者詢問一名採買民眾是否擔心染疫？對方不假思索地回應：「不不不不。我完全沒在怕。我已經打過兩劑疫苗了。」

另一人也表示，他已完成疫苗接種，因此只要戴好口罩、攜帶酒精隨時消毒雙手，應該不會有太大的問題。

印度疫情在經過一段時間的緩和之後，去年12月再因Omicron出現而加劇，被媒體形容為第3波疫情，所幸康復率超過90%、住院率僅介於5%至10%之間，政府將此歸功於疫苗政策奏效。

根據印度衛生部資料，印度14億人口當中，高達94%的成年人至少接種一劑疫苗、72%已完成兩劑。此外，政府年初開放15至18歲青少年接種，軍警與第一線醫療人員也已開始注射加強針。

雖然接種過疫苗不代表就此免疫，但數據顯示，死亡率確實大幅降低，加上媒體聲稱的9成7的德里民眾身上已產生病毒抗體，使得印度民眾與病毒共存的底氣大增。

一名最近染疫但已康復的德里台商說，自己根本沒有出現症狀，若非因事需返台而去檢測，甚至不知自己染疫；而驗出病毒後也未被送進隔離所，而是自行返家休養，在印度的足跡也無人監控。

面對民眾防疫心態鬆懈，印度醫學研究委員會（ICMR）病毒學先進研究中心前主任約翰（T JacobJohn）上週在一場研討會中警告，Delta和Omicron兩種變異株在未來一段時間將會並存，民眾不能掉以輕心。

然而，民眾在禁足時段之外擠市集的現象，顯示出只要病毒不致威脅生命，愈來愈多人敢於在做好個人防疫措施的前提下，學習與病毒共存。

印度 疫苗 疫情

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