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路透：立陶宛面臨德國企業施壓 要求對中國退讓

中央社維爾紐斯/法蘭克福21日綜合外電報導

路透社報導，中國因不滿歐洲聯盟成員立陶宛允許設立台灣代表處，以逐出中國市場威脅跨國企業和立陶宛切斷關係，數家德國企業正施壓立陶宛要求對中國退讓。

報導指出，許多跨國企業受到中國脅迫的影響。根據相關人士說法和路透社見過的通信，一些企業已要求波羅的海國家立陶宛的政治領袖，降低與中國紛爭的熱度，否則可能面臨企業大舉撤出。

其中受影響最大行業之一是德國汽車業。根據報導，德國-波羅的海商會（German-Baltic Chamber of Commerce）已致函立陶宛外交和經濟部長，表示從中國進口機械和零件以及將立陶宛產品販售到中國，都已經停擺，導致一些企業可能被迫離開立陶宛。

另一名人士透露，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）曾在2021年12月會見企業領袖，聽取他們的疑慮。這名與會人士說，出席者包括德國汽車零件巨擘馬牌集團（Continental）高層主管。

這位人士還表示，相關產業損失規模已達到數億歐元；且業者告訴席莫尼特，若這場紛爭繼續打斷全球生產作業，損失情況還會惡化。

此外一名知情人士說，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）本週也會見企業高層，業者敦促他「立刻讓緊張降溫」。

消息人士表示，歐盟主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）同樣正嘗試在北京和維爾紐斯之間斡旋調解，為幾個月後可能召開的歐盟中國峰會做準備。

立陶宛 德國 汽車

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