我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首場亞洲行 拜登春天將訪日本

紐約地鐵站罵「中國佬攜病毒殺人」非裔女保釋期被捕

英國警告中俄兩國 民主國家將團結對抗獨裁專制

中央社雪梨21日綜合外電報導
英國外相特拉斯(左)與英國國防大臣華勒斯(右)今天出席雪梨召開的「澳洲－英國部長級諮商會議」。美聯社
英國外相特拉斯(左)與英國國防大臣華勒斯(右)今天出席雪梨召開的「澳洲－英國部長級諮商會議」。美聯社

英國外相特拉斯今天警告俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，英國的盟友將會團結一致為民主而戰，對抗專制獨裁，並稱當前獨裁專制國家是自冷戰以來最囂張。

路透社報導，目前人在澳洲訪問的特拉斯（Liz Truss）表示，英國與「自由世界」盟友必須聯手因應全球性威脅，深化與印太地區（Indo-Pacific）民主國家的關係，並「遏止全球侵略者」，這些侵略者藉由經濟影響力予取予求。

特拉斯與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天出席雪梨召開的「澳洲－英國部長級諮商會議」（AUKMIN），會晤澳洲的外交和國防部長，會中雙方討論澳洲取得核動力潛艦交易。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，即使英國海軍增強在太平洋海域部署，不過英國並沒有打算在澳洲設置軍事基地，兩國並簽署挹注亞太地區基礎建設資金的協議，制衡北京影響力。

英國與澳洲兩國部長發表聯合聲明，就俄羅斯在烏克蘭邊界增兵表達關切，並稱「兩國絕對力挺烏克蘭的主權和領土完整」。

特拉斯在澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」 （Lowy Institute）發表演說時警告普亭，「勿冒進並從烏克蘭撤軍，以免犯下重大戰略錯誤」。

特拉斯堅稱：「克里姆林宮並未從過往歷史學到教訓，我們從蘇聯-阿富汗戰爭以及車臣共和國衝突得知，侵略只會帶來可怕泥淖與生靈塗炭。」

1979至1989年間，蘇聯軍隊超過1萬5000人在阿富汗境內陣亡，同時也有數十萬阿富汗人喪命，而美國領導的阿富汗戰爭，自2001至2021年，國際聯軍共折損逾3500人。

特拉斯在演說中指出，全球侵略者「以冷戰以來前所未見方式變得更囂張」。

她說：「他們意圖把獨裁專制輸出至世界各地，那就是為何像是白俄羅斯、北韓與緬甸等政權，會在莫斯科及北京找到它們的最親密盟友。」

英國必須與諸如澳洲、以色列、印度、日本與印尼等盟友合作，「遏止全球侵略者」，尤其是在太平洋地區。

特拉斯表示，「自由世界務必堅定立場」，並稱中國對澳洲的「經濟脅迫」，也就是北京意圖藉由經濟影響力控制其他國家，是對英國的「警鐘之一」。

中國當局對澳洲實施貿易制裁前，坎培拉當局曾呼籲針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查，但北京一直否認經濟脅迫指控。

西方國家把俄羅斯視為獨裁土匪國家，由一群反覆無常菁英把持，他們的劣跡包括2014年併吞克里米亞（Crimea），意圖介入美國與歐洲各國選舉，以及一連串引人注目的間諜案與海外行刺未遂。

俄羅斯官員則說，西方國家充斥分裂，又深陷恐俄症，且無權對俄羅斯說三道四。

澳洲 英國 白俄羅斯

上一則

UN秘書長：疫情、氣候危機與衝突讓世界更糟

下一則

快看世界／博物館變健身房？荷蘭文藝界反抗新冠限制令

延伸閱讀

馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題
NBA／諾維茨基當年抵達拉斯獲熱烈支持 原來都是假的

NBA／諾維茨基當年抵達拉斯獲熱烈支持 原來都是假的
哈里斯倉儲火災 消防局：初步顯示是蓄意縱火

哈里斯倉儲火災 消防局：初步顯示是蓄意縱火
假冒原住民賣藝術品 2藝術家挨告

假冒原住民賣藝術品 2藝術家挨告

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
凱特先丈夫威廉幾個月滿40歲，選擇先低調慶生，不搶丈夫鋒頭。（路透資料照片）

凱特40歲生日 傳哈利、梅根這樣道賀……

2022-01-14 16:05

超人氣

更多 >
美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名

緩和雙邊關係 傳華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名