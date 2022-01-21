英國警告中俄兩國 民主國家將團結對抗獨裁專制

英國外相特拉斯(左)與英國國防大臣華勒斯(右)今天出席雪梨召開的「澳洲－英國部長級諮商會議」。美聯社

英國 外相特拉斯今天警告俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平，英國的盟友將會團結一致為民主而戰，對抗專制獨裁，並稱當前獨裁專制國家是自冷戰以來最囂張。

路透社報導，目前人在澳洲 訪問的特拉斯（Liz Truss）表示，英國與「自由世界」盟友必須聯手因應全球性威脅，深化與印太地區（Indo-Pacific）民主國家的關係，並「遏止全球侵略者」，這些侵略者藉由經濟影響力予取予求。

特拉斯與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天出席雪梨召開的「澳洲－英國部長級諮商會議」（AUKMIN），會晤澳洲的外交和國防部長，會中雙方討論澳洲取得核動力潛艦交易。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，即使英國海軍增強在太平洋海域部署，不過英國並沒有打算在澳洲設置軍事基地，兩國並簽署挹注亞太地區基礎建設資金的協議，制衡北京影響力。

英國與澳洲兩國部長發表聯合聲明，就俄羅斯在烏克蘭邊界增兵表達關切，並稱「兩國絕對力挺烏克蘭的主權和領土完整」。

特拉斯在澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」 （Lowy Institute）發表演說時警告普亭，「勿冒進並從烏克蘭撤軍，以免犯下重大戰略錯誤」。

特拉斯堅稱：「克里姆林宮並未從過往歷史學到教訓，我們從蘇聯-阿富汗戰爭以及車臣共和國衝突得知，侵略只會帶來可怕泥淖與生靈塗炭。」

1979至1989年間，蘇聯軍隊超過1萬5000人在阿富汗境內陣亡，同時也有數十萬阿富汗人喪命，而美國領導的阿富汗戰爭，自2001至2021年，國際聯軍共折損逾3500人。

特拉斯在演說中指出，全球侵略者「以冷戰以來前所未見方式變得更囂張」。

她說：「他們意圖把獨裁專制輸出至世界各地，那就是為何像是白俄羅斯 、北韓與緬甸等政權，會在莫斯科及北京找到它們的最親密盟友。」

英國必須與諸如澳洲、以色列、印度、日本與印尼等盟友合作，「遏止全球侵略者」，尤其是在太平洋地區。

特拉斯表示，「自由世界務必堅定立場」，並稱中國對澳洲的「經濟脅迫」，也就是北京意圖藉由經濟影響力控制其他國家，是對英國的「警鐘之一」。

中國當局對澳洲實施貿易制裁前，坎培拉當局曾呼籲針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查，但北京一直否認經濟脅迫指控。

西方國家把俄羅斯視為獨裁土匪國家，由一群反覆無常菁英把持，他們的劣跡包括2014年併吞克里米亞（Crimea），意圖介入美國與歐洲各國選舉，以及一連串引人注目的間諜案與海外行刺未遂。

俄羅斯官員則說，西方國家充斥分裂，又深陷恐俄症，且無權對俄羅斯說三道四。