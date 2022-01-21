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UN秘書長：疫情、氣候危機與衝突讓世界更糟

中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導
續任的聯合國秘書長古特瑞斯(圖)昨天表示，由於COVID-19疫情、氣候危機與地緣政治緊張，世界局勢相較5年前在許多方面已惡化，但他認為俄羅斯不會進犯烏克蘭。美聯社
續任的聯合國秘書長古特瑞斯(圖)昨天表示，由於COVID-19疫情、氣候危機與地緣政治緊張，世界局勢相較5年前在許多方面已惡化，但他認為俄羅斯不會進犯烏克蘭。美聯社

續任的聯合國秘書長古特瑞斯昨天表示，由於COVID-19疫情、氣候危機與地緣政治緊張，世界局勢相較5年前在許多方面已惡化，但他認為俄羅斯不會進犯烏克蘭

古特瑞斯（Antonio Guterres）接受美聯社訪問時表示，他2017年元月1日首次就任時提出的和平訴求，以及他第一任期內的優先要務都未曾改變，包括防止衝突、處理全球不平等，以及應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機和全球暖化。

他說：「聯合國秘書長沒有實權，我們有影響力，我可以去遊說、去調解，但沒有權力。」

就任聯合國秘書長之前，古特瑞斯曾說，他認為這個職務是要扮演「會議召集人、調解者、斡旋者，以及誠實的掮客，找出讓有關各方都受益的解決辦法」。

他昨天說，這就是「我每天必須做的事情」。舉例來說，本周他和非洲聯盟特使奧巴山約（Olusegun Obasanjo）談過話，和肯亞總統烏魯．甘耶達（Uhuru Kenyatta）談過兩次，也和衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）交談，試圖化解衣國政府與武裝勢力在泰格瑞省（Tigray）的衝突。

古特瑞斯表示，雖然聯合國安全理事會（U.N. Security Council）有權力捍衛國際和平與安全，手段包括下令制裁與展開軍事行動，但安理會卻內部分裂，5個具有否決權的常任理事國拉幫結派，俄羅斯和中國在重大議題上時常和美國、英國及法國陷入分歧，包括昨天的最新議題，即對北韓施加新制裁。

至於另一個目前每個國家都關注的議題，也就是在烏克蘭邊境集結10萬大軍的俄國是否會發動攻擊，古特瑞斯則說，「我不認為俄羅斯會進攻烏克蘭，希望我的看法是對的」。

至於他為何和美國總統拜登的看法不同，古特瑞斯表示，「因為我不認為能靠軍事解決問題，我認為最理性的方式是透過外交，透過認真對話」。他並強調，展開攻擊將會招致嚴重後果。

古特瑞斯今天將在聯合國大會發言，對193個會員國講述他的2022年優先要務。

他指出，當前有3個迫切任務令他最為憂心：全球許多地方欠缺疫苗，尤其是非洲地區；必須在10年內減少45%碳排放，才能達成平均升溫控制在攝氏1.5度以內的國際目標；以及全球極端財富不均。

聯合國 烏克蘭 俄羅斯

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