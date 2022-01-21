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強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

編譯徐榆涵／綜合報導
英國首相強生。（歐新社）
英國首相強生。（歐新社）

身陷「派對門」風波的英國首相強生，在封城期間大開百人派對遭黨內黨外逼宮，面臨下台危機，19日在國會面對議員質詢時，竟然用中文說了「你好」、「認識你很高興」，瞬間笑翻全場。

英國廣播公司 （BBC） 19日在推特上發布一段影片，自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）當天在英國議會下議院指責強生說，「數千萬英國人如今目睹，首相甚至無法掌握自己訂出的防疫基本規則。在當前的公衛危機中，他已不再適合為他人制定防疫政策」，「現在最好的抗疫政策，就是他自己辭職」。

對此，強生站上發言台後，竟然先用中文向議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）說「你好」、「認識你很高興」，並說自己不同意戴維的說法，將持續依照人民關切的優先重點施政。

網路媒體Breitbart.com報導指出，強生說中文可能是想暗諷戴維與中國有關。

中國派駐的間諜、華裔女律師李貞駒被爆秘密捐贈了大約70萬英鎊的政治獻金給英國朝野各黨人物，其中戴維被揭曾在2013年時收受5000英鎊。對此，戴維表示，他不記得曾與李貞駒見面。

英國 防疫 封城

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