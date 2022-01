強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

身陷「派對門」風波的英國 首相強生,在封城 期間大開百人派對遭黨內黨外逼宮,面臨下台危機,19日在國會面對議員質詢時,竟然用中文說了「你好」、「認識你很高興」,瞬間笑翻全場。

英國廣播公司 (BBC) 19日在推特上發布一段影片,自由民主黨黨魁戴維(Ed Davey)當天在英國議會下議院指責強生說,「數千萬英國人如今目睹,首相甚至無法掌握自己訂出的防疫 基本規則。在當前的公衛危機中,他已不再適合為他人制定防疫政策」,「現在最好的抗疫政策,就是他自己辭職」。

對此,強生站上發言台後,竟然先用中文向議長霍伊爾(Lindsay Hoyle)說「你好」、「認識你很高興」,並說自己不同意戴維的說法,將持續依照人民關切的優先重點施政。

"The House and country can no longer trust the PM with the nation’s health" Lib Dem leader Sir Ed Davey says



Boris Johnson responds "你好" adding "I don't agree with him"