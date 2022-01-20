日法外交國防首長2+2會談 提及台海和平重要性

日本防衛大臣岸信夫(下右)今天與外務大臣林芳正(下左)透過視訊會議方式，與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian，上左）、國防部長帕利（Florence Parly，上右）會談。美聯社

日本 與法國今天舉行外交與國防首長2+2會談，日本防衛大臣岸信夫在會談開始時說，兩國在印太地區面臨的安全情勢「愈來愈嚴峻」。雙方在最後聲明提到台海和平穩定的重要性。

路透社報導，日本面對中國勢力增強和北韓 發展飛彈，已在強化與西方盟友的安全合作，今天與法國官員舉行會談。

法國在印太地區有海外屬地和武裝部隊。現在台海局勢趨於緊張，已使日本的安全角色備受關注。與此同時，北韓近來也加速試射飛彈。

岸信夫今天與外務大臣林芳正透過視訊會議方式，與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、國防部 長帕利（Florence Parly）會談。

岸信夫表示：「印太地區持續存在單方面以武力改變現狀的企圖，日本與法國所處的安全環境愈來愈嚴峻且不穩定。」

會談最後的聲明指出，兩國已同意強化安全合作，提升在印太地區的雙邊合作程度。

聲明提到：「4名部長一同嚴肅關切南海、東海局勢，同意堅定反對單方面以武力改變現狀的企圖。」

「他們也確認台海和平穩定的重要性，同意呼籲有關方面和平解決兩岸議題。」

目前還不清強化雙邊關係意味何種實際措施。