我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎前40名決賽名單出爐 15華生入圍

麻省理工華裔教授陳剛被捕1年 「間諜」指控撤銷

俄國防部：1-2月將舉行大規模海上軍事演習

中央社莫斯科20日綜合外電報導
俄國外交部長拉夫羅夫。(Getty Images)
俄國外交部長拉夫羅夫。(Getty Images)

俄羅斯在與西方國家的緊張局勢升溫之際，今天宣布，1月和2月將在大西洋、北冰洋、太平洋和地中海進行大規模海上演習。

俄國國防部透過各通訊社發表聲明說，這些演習將出動「140多艘戰艦和支援艦、60多架戰機、1000件軍備和大約1萬名部隊」。

國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明天將在瑞士日內瓦舉行會談，以緩和俄、美當局因烏克蘭而形成的緊張關係。

西方國家指控俄國在烏克蘭邊界附近集結約10萬大軍，並表示俄方正準備入侵烏克蘭。

俄國否認此一指控，並要求北大西洋公約組織（NATO）自我節制在歐洲的勢力，不要讓烏克蘭加入這個安全集團。

俄國近來並一再指出，美國在黑海進行海軍演習和空中巡邏，已使俄方的安全疑慮更甚。

俄國目前正與中國和伊朗在阿曼灣舉行海上聯合演習，預定22日結束，而此時伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）也正在俄國進行首次訪問。

俄國在宣布這項協同演習之前，今天稍早曾表示，已從日本海的一艘潛艦朝陸上目標試射一枚口徑式（Kalibr）巡弋飛彈。

俄國國防部表示，即將舉行的大規模演習主要目標是「保護俄國在海洋的國家利益，並對抗來自海上的軍事威脅」。

俄國 烏克蘭 伊朗

上一則

2死22傷 巴基斯坦拉合爾市商圈遭炸彈攻擊

下一則

迦納礦區大爆炸 數百棟建築被毀、死亡人數不明

延伸閱讀

俄軍很忙 將在大西洋、太平洋、北極海和地中海軍演

俄軍很忙 將在大西洋、太平洋、北極海和地中海軍演
俄羅斯威脅逼近 馬克宏：歐洲需要新安全架構

俄羅斯威脅逼近 馬克宏：歐洲需要新安全架構
美俄外長21日會談 布林肯「拆彈結果」決定烏克蘭未來

美俄外長21日會談 布林肯「拆彈結果」決定烏克蘭未來
俄將聯合白俄軍演 軍隊和裝備已抵達 烏克蘭三面受敵

俄將聯合白俄軍演 軍隊和裝備已抵達 烏克蘭三面受敵

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
澳洲總理莫里森。歐新社

短評／約克維奇的非受迫性失誤 送澳洲總理發王牌良機

2022-01-14 09:32
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55
凱特先丈夫威廉幾個月滿40歲，選擇先低調慶生，不搶丈夫鋒頭。（路透資料照片）

凱特40歲生日 傳哈利、梅根這樣道賀……

2022-01-14 16:05

超人氣

更多 >
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」
蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓