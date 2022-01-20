俄國防部：1-2月將舉行大規模海上軍事演習

俄國外交部長拉夫羅夫。(Getty Images)

俄羅斯在與西方國家的緊張局勢升溫之際，今天宣布，1月和2月將在大西洋、北冰洋、太平洋和地中海進行大規模海上演習。

俄國 國防部透過各通訊社發表聲明說，這些演習將出動「140多艘戰艦和支援艦、60多架戰機、1000件軍備和大約1萬名部隊」。

國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明天將在瑞士日內瓦舉行會談，以緩和俄、美當局因烏克蘭 而形成的緊張關係。

西方國家指控俄國在烏克蘭邊界附近集結約10萬大軍，並表示俄方正準備入侵烏克蘭。

俄國否認此一指控，並要求北大西洋公約組織（NATO）自我節制在歐洲的勢力，不要讓烏克蘭加入這個安全集團。

俄國近來並一再指出，美國在黑海進行海軍演習和空中巡邏，已使俄方的安全疑慮更甚。

俄國目前正與中國和伊朗 在阿曼灣舉行海上聯合演習，預定22日結束，而此時伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）也正在俄國進行首次訪問。

俄國在宣布這項協同演習之前，今天稍早曾表示，已從日本海的一艘潛艦朝陸上目標試射一枚口徑式（Kalibr）巡弋飛彈。

俄國國防部表示，即將舉行的大規模演習主要目標是「保護俄國在海洋的國家利益，並對抗來自海上的軍事威脅」。