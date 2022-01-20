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瑞士為打疫苗者放寬入境 捷克取消長者強制接種

中央社日內瓦/布拉格19日綜合外電報導
捷克取消60歲以上民眾強制接種疫苗計畫。圖為捷克一名長者被送上救護車。(美聯社)
捷克取消60歲以上民眾強制接種疫苗計畫。圖為捷克一名長者被送上救護車。(美聯社)

瑞士今天決定，已打疫苗或是染疫康復者無須再出示入境前COVID-19檢測結果；與此同時，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）宣布取消60歲及以上民眾強制接種疫苗計畫。

從22日起，只有染疫尚未康復的未接種疫苗者在抵達瑞士時，才需要出示陰性篩檢證明。

瑞士觀光協會（Swiss Tourism Federation）稱入境規定改變對觀光業而言是「如釋重負」；與其他冬季運動度假勝地相比，原本的入境篩檢規範使瑞士處於劣勢。

「有鑑於Omicron變異株在瑞士的發病率遠高於（滑雪遊客主要來自的國家），目前採取嚴格入境規範意義不大。」

瑞士正在對抗第5波疫情，但衛生部長柏塞茲（Alain Berset）拒絕推測高峰是否已過，「我們希望如此，但我們不知道。我們必須保持節制審慎。」

瑞士的居家工作要求已延長至2月底，室內場所相關限制將持續至3月底。此外，從2月1日起，瑞士疫苗接種證明的有效期將從12個月縮短至9個月，與鄰近歐盟國家一致。

擁有860萬人口的瑞士，確診案例達近180萬，染疫病歿者超過1萬2000人，今天並新增3萬8000起確診個案。

與此同時，去年10月大選後組成的捷克政府，宣布取消上屆內閣提出的強制60歲及以上者接種疫苗計畫。

費亞拉在內閣會議後告訴記者：「我們同意，沒有人會被強迫接種疫苗。」他並說，政府「不想分化社會」。

捷克上屆政府先前宣布，從今年3月1日起，醫護人員、警察、消防員和軍人必須強制接種疫苗。

捷克衛生部長瓦雷克（Vlastimil Valek）在推特（Twitter）表示：「儘管接種疫苗是對抗COVID-19重症的最有效武器，但我們不想強迫任何人。」

捷克正面臨新一波疫情，18日新增約3萬例確診；衛生部表示，捷克63%人口已接種疫苗，約31%人口打了追加劑。

此外，墨西哥官方數據顯示，國內19日新增創紀錄的6萬552例確診，總染疫人數來到近450萬；墨國總病歿人數則達30萬2112人，較前一天增加323人。

擁有1.26億人口的墨西哥篩檢率極低，因此實際染疫人數據信遠高於官方數字。且鑑於COVID-19篩檢試劑短缺，政府官員甚至呼籲民眾不要接受檢測而在家隔離。

疫苗 篩檢 檢測

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