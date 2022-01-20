法議會通過維吾爾決議 認定中國種族滅絕罪

法國國民議會今天以169票贊成、1票反對、5票棄權通過維吾爾族決議案，認定並譴責中國對維吾爾少數民族進行的反人道罪與種族滅絕。圖為2020年7月26日法國民眾在中國使館旁抗議。(中央社)

法國國民議會今天以169票贊成、1票反對，壓倒性通過吾爾族決議案，認定並譴責中國的反人類與種族滅絕罪行。維吾爾 學者瑞函告訴中央社，這歷史性的一天將帶給族人極大的希望。

決議文表示，根據記錄的證據，中國企圖摧毀維吾爾認同與社群連結及世代間的傳承，廣義而言，即企圖摧毀維吾爾族。「中國政府組織與規劃極端且系統性的政治暴力，構成種族滅絕」。

決議案辯論與表決前，法國議員多次邀請維吾爾集中營倖存者至委員會聽證會、蒐集在法維吾爾政治難民遭到中國政府威脅與騷擾的證據，同時也邀請專家學者進行分析。

大多數議員在議會辯論發言時都強調正在發生的系統性大規模暴力，包括維吾爾女性被強制節育導致生育率下降、集中營、家庭分離，以及破壞維吾爾宗教場所、語言與文化等，並認為法國作為人權大國，有義務支持受壓迫者，讓他們能在國際上發聲。

然而也有不同聲音。極左派「不屈法國」（LFI）議員奧丹（Clémentine Autain）批判中國「大規模實行最殘暴的反人類罪」，但不認為中國行為符合聯合國「種族滅絕」的定義。

她譴責中國對維吾爾族人犯下的罪行，也希望法國政府透過外交管道向中國表達對維吾族議題的關切，「但種族滅絕與反人類罪不同，法國決議案的用詞應正確且精準」。

共產黨民主共產左派（Gauche démocrate et républicaine）議員勒科克（Jean- Pierre Lecoq）則譴責中國過去50年來對維吾爾族的政策，但表示種族滅絕與反人類罪的認定應由國際法庭執行，而非國會議員。

他認為維吾爾族受壓迫的論述已成為與中國進行冷戰與貿易戰的藉口，同時呼籲中國接受國際調查員進入新疆，獨立且自由執行調查。

法國外貿部長里斯特（Franck Riester）在代表政府發言時表示，法國持續強力譴責中國令人髮指的行徑，並多次在各層級雙邊會面時提及對中國人權議題的關切，要求終止在新疆的嚴重作為。里斯特說，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）也在歐盟會議發言中堅定提到維吾爾議題。

馬克宏昨天面對歐盟議員提問，表明希望禁止歐洲進口中國強迫勞動的商品，並強調若禁止強迫勞動的公約沒有獲得批准，就不會有歐中投資協議。

決議案最終以壓倒性的169票贊成、1票反對、5票棄權通過。歐洲維吾爾學院創辦人、社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）向中央社表示，「這次投票 對維吾爾族極度重要，今天是歷史性與象徵性的一天，帶給中國境內、集中營內，以及海外維吾爾人極大的希望，我們都是中國政權壓迫的受害者」。

她告訴中央社，這不僅對維吾爾人的歷史來說是極大勝利，對法國歷史而言也是。「透過投票，法國證實了他們的人道主義與民主，也榮耀了法國之所以為法國的價值」。

長期維護維吾爾族人權的歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也隨即在推特上寫道：「所有政團都贊成認定並譴責維吾爾種族滅絕的決議案（除不屈法國）：這是給中國政權強有力的訊息。也證明有著人權宣言的法國有時也能覺醒」。

目前認定中國對維吾爾族犯下種族滅絕罪行的國會有英國、荷蘭、加拿大、比利時、立陶宛、捷克，以及美國政府。