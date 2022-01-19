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研究：物欲橫流且用完就丟 妨礙全球減排目標

中央社巴黎19日綜合外電報導

根據今天公布的最新研究，世界各國忽略了拋棄式經濟對溫室氣體排放的巨大影響，自2015年巴黎氣候協定簽訂以來，已消耗超過5000億公噸的原生材料（virgin material）。

這份由非營利組織「循環經濟」（Circle Economy）進行的研究估計，有7成溫室氣體排放與生產、使用商品有關，包含衣物、食品、飛機、建築物等方方面面。

但在這份全球材料使用狀況年度報告中，研究人員表示，各國的減排承諾侷限於化石燃料使用，忽視全球日益增長的物欲。

「循環經濟」研究長佛瑞塞（Matthew Fraser）說，這份報告旨在把關注焦點從化石燃料使用、綠色能源轉型，轉移至源頭減量對溫室氣體排放的影響。

佛瑞塞告訴法新社：「假設我們能重新想像自己與物品的關係，這樣做能帶給我們什麼？其實相當多。」

「循環經濟」的報告估計，假設我們把資源採集和消費量減少28%，讓經濟更具循環性，全球就能達成巴黎協定的目標─把氣溫升幅控制在比工業革命前高攝氏1.5度以內；然而全球只有1/3的國家把循環經濟列入排放目標。

這份報告並警告，人類消耗的原生材料量，比全球能安全回補的量多70%。

「循環經濟」的報告以各國進出口數據為基礎，觀察全球材料流動狀況，並據此換算大概使用與再利用了多少材料。結果指出，2016年全年使用資源達898億公噸，2019年增加至1000億公噸以上，估計去年用量達1014億公噸。

「循環經濟」更發現，人類採集後的材料幾乎全部淪為廢棄物，2018年再利用材料約為總量的9.1%，而隨著全球商品需求增長，2020年只剩8.6%的材料被回收，這種使用量和回收量的差距可稱為循環缺口（circularity gap）。

佛瑞塞表示：「即使我們運用材料的方式愈來愈有效率─電腦愈變愈小、汽車愈來愈輕、回收愈做愈好─這些效率上的微小成就，仍比不上整體需求量的增長。」

「循環經濟」的報告列出數種有助於抑制原生材料用量不斷增加的做法，涵蓋食品生產到交通等各行各業。

佛瑞塞並提到，富裕國家民眾購買全球商品並在幾小時到幾天內送達，這種模式「無可避免必須改變」。

這份報告也評估了修復電子產品、重新設計產品使其更容易回收、限制使用一次性塑膠、汽車等商品以租代購等策略。營造業則被點名有很大機會減少用料足跡，佛瑞塞說，這個行業現行的做法離永續相差甚遠。

佛瑞塞表示，政府偶爾必須透過政策，重新調整使得運用舊資源成本高於新資源的經濟誘因。他並強調，這項作法應被當成遏制全球暖化行動不可或缺的一環。

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