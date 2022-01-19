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日本首度日增逾4萬例確診 13都縣21日起防疫管制

中央社東京19日綜合外電報導
日本疫情再拉警報。(美聯社)
日本疫情再拉警報。(美聯社)

朝日新聞統計，日本全境今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診首度超過4萬例，連續2天創新高；日本政府拍板，21日起對東京都等13都縣實施防止蔓延等重點措施。

朝日新聞統計，截至日本時間下午5時20分（台灣時間下午6時20分）數據顯示，全境新增確診超過4萬例，繼昨天新增3萬2197例創新高後，今天是連續第2天創新高紀錄。

目前已知日本有25個都道府縣今天新增病例都是新高數字，包括東京新增7377例、大阪府6101例、愛知縣2881例、北海道1170例等。

報導指出，日本國內去年11月30日出現首例Omicron變異株確診，近期疫情以過去其他變異株前所未見的速度擴散，確診病例數持續急速增加。

日本放送協會（NHK）報導，首相官邸（行政中心）今天傍晚召開COVID-19對策本部會議，會中拍板將疫情快速擴散的13都縣，納入「防止蔓延等重點措施」適用地區。

對象為東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、宮崎縣、長崎縣等共13都縣。

期間為1月21日起至2月13日止，加上目前已在實施重點措施的沖繩縣、山口縣與廣島縣，總計實施地區將達16都縣。

「防止蔓延等重點措施」是「緊急事態宣言」前一階段的防疫管制措施，由日本中央政府決定授權實施的都道府縣與期間，具體的對象地區與防疫對策則由知事判斷，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。

另外，會中對於擁有接種疫苗證明、核酸檢驗（PCR）陰性證明即可放寬行動管制的「疫苗暨檢驗方案」，決定原則上暫時停止實施，主因是完成接種2劑疫苗者也出現許多突破性感染；不過也授權各地知事，可視當地疫情判斷是否實施。

日本 疫情 疫苗

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