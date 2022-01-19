日本馬毛島將興建軍事基地 居民反應兩極

日本馬毛島。(取自Wikimedia Commons)

日本 政府將在鹿兒島縣西之表市的馬毛島興建自衛隊基地，並作為駐日美軍航艦艦載機進行「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的整備地，西之表市民對此反應兩極。

南日本放送電視台17日報導，有關日本政府計畫將西之表市的馬毛島當成美軍訓練移轉的整備地一事，防衛省（相當於國防部 ）12日正式告知西之表市市長八板俊輔，已決定將馬毛島列為美軍訓練移轉的整備地，而非候選地。

本身反對馬毛島軍事基地化的八板17日至21日聽取相關團體的意見，之後將公布結果。17日聽取經濟團體等約40組人士的意見，當天上午聽取贊成基地整備的市民團體的意見，下午聽取反對立場的市民團體意見。

針對馬毛島基地化一事，「西之表市與馬毛島之未來創造推進協議會」屬贊成派，該會事務局長杉為昭說：「中種子町、南種子町將興建自衛隊相關設施，為何西之表市什麼都沒建，期待西之表市興建官舍。」

杉表示，政府決定在馬毛島建自衛隊基地，西之表市應該善加利用，在振興地方、發展、國防等各層面與政府攜手合作。

「反對馬毛島建美軍設施的市民及團體聯絡會」會長三宅公人則表示，希望西之表市長努力不要同意讓馬毛島變成基地，不要等著環評的準備文件做好，而是要積極與防衛省（國防部）聯繫。

三宅說：「這不僅是馬毛島要興建美軍的訓練設施而已，而是背後聽到戰爭的跫音漸漸傳來，不希望馬毛島成為突破口。」

日本共同社報導，馬毛島一直被視為日本設立自衛隊和駐日美軍航艦艦載機進行FCLP移轉候選地，美日兩國政府已正式決定將這座島列為整備地。但因決策不透明

，所以引起部分西之表市市民反彈，認為民意遭漠視。

2011年美日外交國防「2加2會談」召開時，馬毛島被當成日本自衛隊基地建設及美軍FCLP轉移的候選地。2021年底，日本內閣會議通過2022年度預算 案中編列3183億日圓（約27.7億美元）做為「馬毛島基地」主體工程費等。1月7日美日「2加2會談」後公布的共同文件顯示，美方對此表示歡迎。

但是，鹿兒島縣知事鹽田康一表示，縣方多次詢問政府預算案的決定過程，未獲明確的答覆。

防衛省強調，將根據環評結果著手進行主體工程。防衛省去年11月實施混凝土臨時生產廠建廠的競標，今年還動工修建馬毛島內的道路和港口，雖然防衛省表示這是為了維持良好狀態並保存國有地，並非計畫興建基地，

但有居民認為防衛省是想造成既成事實，讓居民放棄反對興建基地。

當然也有贊成在馬毛島興建基地的人士，這些人期待獲得國家補助，振興經濟。防衛省地方協力局長岡真臣表示，從西南地區的防衛及日美同盟的威懾力來看，馬毛島的建設相當重要。