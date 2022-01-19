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印尼擬限制棕櫚油出口 壓低國內食用油價格

編譯林奇賢／綜合外電
印尼棕櫚油協會（GAPKI）副會長希唐岡19日表示，印尼政府目前正在擬定限制棕櫚油出口的計畫，但他並未透露詳情以及GAPKI是如何知情。路透
印尼棕櫚油協會（GAPKI）副會長希唐岡19日表示，印尼政府目前正在擬定限制棕櫚油出口的計畫，但他並未透露詳情以及GAPKI是如何知情。路透

印尼棕櫚油協會（GAPKI）副會長希唐岡19日表示，印尼政府目前正在擬定限制棕櫚油出口的計畫。儘管貿易部隨即予以否認，但當局下周確實將實施新政策，藉此密切控管國內的棕櫚油供給情形，以因應食用油飆漲的問題。

路透報導，希唐岡在國會聽證會上表示，雅加達當局已在草擬這項計畫，最多限制出口20%。但印尼貿易部官員Wisnu Wardhana隨即回應，當局並沒有這個計畫。

印尼是全球最大棕櫚油生產國和出口國，如今正試圖遏止國內食用油隨全球棕櫚油走高而上漲；印尼國內食用油價格已比一年前大漲40%左右。

全球棕櫚油價格迭創新高，原因是中國大陸和印度兩大買家的需求復甦，以及兩大生產國印尼和馬來西亞的生產步調放緩。

儘管貿易部官員否認要限制出口，但印尼貿易部18日確實已宣布，24日起，粗製棕櫚油、精製棕櫚油、廢食用油出口商必須向海關申報出口計畫，並附上銷售合約證明，以及為期六個月的出口和國內配額計畫，才能取得出口許可，但當局不會對業者設下任何本土市場的供應目標。

指標性的馬來西亞棕櫚油期貨價格19日早盤應聲大漲逾3%。

印尼 油價 印度

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