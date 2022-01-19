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東加海底火山噴發 NASA：威力逾廣島原爆500倍

中央社雪梨19日綜合外電報導
東加王國海底火山大爆發后，島上的民居和植被全部籠罩上一層火山灰。(美聯社)
東加王國海底火山大爆發后，島上的民居和植被全部籠罩上一層火山灰。(美聯社)

南太平洋東加王國海底火山於15日大規模噴發，引發高達15公尺巨大海嘯，美國航空暨太空總署（NASA）估計其爆炸威力相當於廣島原爆500倍以上，截至目前已知有3人罹難，包括一名英國女子。

路透報導，電訊業者Digicel於19日晚表示，它已透過衛星連線，恢復東加部分國際通話能力，但全面網路服務要等到海底通訊光纜修復後才能復原，可能得再花一個月左右時間。

法新社報導，東加當局今天完成自機場跑道清除厚達10公分火山灰作業，清理出可供迫切需要救濟物資運抵的跑道。

聯合國危機協調員韋智（Jonathan Veitch）告訴法新社，東加主島的機場跑道已再度恢復運作，可能20日起就能讓來自澳洲和紐西蘭的飛機降落。

NASA哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）首席科學家賈文（James Garvin）表示，東加海底火山大規模噴發，相當於5到10個百萬噸TNT炸藥引爆，威力較1945年8月廣島原子彈爆炸強500倍以上。

紐西蘭海軍軍艦威靈頓號（HMNZS Wellington）和奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）預計21日抵達東加，艦上載運飲水以及一座每日可生產7萬公升的海水淡化廠。東加先前表示，因為大量火山灰噴發出來，當地水源已遭嚴重汙染。

澳洲戰艦阿得雷德號（HMAS Adelaide）也可望很快啟程，載運工程、醫療團隊與支援直升機前往當地，航行5天後可抵達東加。

中國當局也表示，當飛機能夠降落時，將會載運諸如飲水、食物和救災裝備等緊急救濟物資前往東加。

澳洲 太空 機場

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