太平洋島國東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

衛星影像顯示，湯加火山噴發時形成的火山灰蘑菇雲紋理結構清晰可見，形成直徑近500公里的傘形雲團，傘形雲團周邊出現環狀的衝擊波，向四周擴散。多國專家分析認為，這可能是30年來全球規模最大的一次海底火山噴發。新華社

位於太平洋西南部的島國東加近日發生可能是近30年來規模最大的一次海底火山爆發，引發連鎖的海嘯和火山灰災害，並造成通訊中斷、道路受阻，東加政府18日證實已造成三人死亡。網路因此討論，東加火山爆發恐為地球帶來「無夏之年」。

據美國之音報導，位於東加首都努瓜婁發（Nuku’alofa）以北大約64公里的洪阿東加-洪阿哈阿帕亞（Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai）火山15日爆發。這次火山爆發觸發了美國西海岸的海嘯警報。東加位於地震 活動頻繁的環太平洋火山帶，這條「火環帶」（ Ring of Fire）沿線布滿了地震斷層和活火山。

新京報指出，根據東加政府最新通報，東加首都所在的主島西側，大片房屋被摧毀，有的小島上所有房屋被海嘯吞沒；火山灰汙染了整個國家的水源，湯加的農作物也遭受毀滅性打擊。過去幾天，當地空氣中海瀰漫著火山灰，當地政府呼籲民眾盡量避免外出。

報導稱，火山噴發 除了肉眼可見的破壞性，還可能對氣候造成長期影響。湯加火山噴發後，「火山噴發改變全球氣候，帶來火山冬天」、「形成無夏之年」、「火山噴發可以抵消全球變暖影響、減輕減排壓力」等話題引發討論。

對此，中國氣象科學研究院氣候與氣候變化研究所副所長祝從文表示，東加這次火山噴發可能對未來一到兩年的全球氣候產生持續影響，大概出現0.3℃左右的降溫效應。

1783年，冰島 納基火山噴發導致歐洲1783年至1784年冬季氣候異常寒冷；1815年，印尼坦博拉火山噴發導致次年全球平均氣溫約下降0.4℃至0.7℃，北半球許多地區遭遇「無夏之年」；1991年，菲律賓皮納圖博火山噴發，數月後全球平均氣溫下降約0.5℃。

新京報表示，火山噴發之所以會導致地球降溫，主要是因向大氣層注入了含硫氣溶膠，這些氣溶膠進入平流層，幫助地球將更多的陽光反射出去，從而在大氣層內產生冷卻效應。

但火山噴發要能導致降溫，有一個重要因素—「量級」。美國國家航空航天局Aura號地球觀測衛星的監測圖顯示，東加火山噴發首日，二氧化硫的釋放量為62千噸 。賓州州立大學大氣科學特聘教授曼恩分析，曾導致全球平均氣溫下降0.5℃的皮納圖博火山噴發，最終釋放了2萬千噸二氧化硫。

祝從文說，對中國而言，東加火山噴發可減弱次年東亞夏季季風強度，進而導致中國夏季雨帶偏南。因此，建議將火山噴發的持續影響納入汛期降水預測因子中加以考慮。

不過，中國科學院大氣物理研究所副研究員魏科認為，東加火山噴發首日的二氧化硫釋放量與可對全球氣候產生影響的量級還有非常大的差距。如果後期沒有更大規模噴發，可以判斷此次火山活動暫時不會影響全球溫度。