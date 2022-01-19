我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

太平洋島國東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

記者林則宏／即時報導
衛星影像顯示，湯加火山噴發時形成的火山灰蘑菇雲紋理結構清晰可見，形成直徑近500公里的傘形雲團，傘形雲團周邊出現環狀的衝擊波，向四周擴散。多國專家分析認為，這可能是30年來全球規模最大的一次海底火山噴發。新華社
衛星影像顯示，湯加火山噴發時形成的火山灰蘑菇雲紋理結構清晰可見，形成直徑近500公里的傘形雲團，傘形雲團周邊出現環狀的衝擊波，向四周擴散。多國專家分析認為，這可能是30年來全球規模最大的一次海底火山噴發。新華社

位於太平洋西南部的島國東加近日發生可能是近30年來規模最大的一次海底火山爆發，引發連鎖的海嘯和火山灰災害，並造成通訊中斷、道路受阻，東加政府18日證實已造成三人死亡。網路因此討論，東加火山爆發恐為地球帶來「無夏之年」。

據美國之音報導，位於東加首都努瓜婁發（Nuku’alofa）以北大約64公里的洪阿東加-洪阿哈阿帕亞（Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai）火山15日爆發。這次火山爆發觸發了美國西海岸的海嘯警報。東加位於地震活動頻繁的環太平洋火山帶，這條「火環帶」（ Ring of Fire）沿線布滿了地震斷層和活火山。

新京報指出，根據東加政府最新通報，東加首都所在的主島西側，大片房屋被摧毀，有的小島上所有房屋被海嘯吞沒；火山灰汙染了整個國家的水源，湯加的農作物也遭受毀滅性打擊。過去幾天，當地空氣中海瀰漫著火山灰，當地政府呼籲民眾盡量避免外出。

報導稱，火山噴發除了肉眼可見的破壞性，還可能對氣候造成長期影響。湯加火山噴發後，「火山噴發改變全球氣候，帶來火山冬天」、「形成無夏之年」、「火山噴發可以抵消全球變暖影響、減輕減排壓力」等話題引發討論。

對此，中國氣象科學研究院氣候與氣候變化研究所副所長祝從文表示，東加這次火山噴發可能對未來一到兩年的全球氣候產生持續影響，大概出現0.3℃左右的降溫效應。

1783年，冰島納基火山噴發導致歐洲1783年至1784年冬季氣候異常寒冷；1815年，印尼坦博拉火山噴發導致次年全球平均氣溫約下降0.4℃至0.7℃，北半球許多地區遭遇「無夏之年」；1991年，菲律賓皮納圖博火山噴發，數月後全球平均氣溫下降約0.5℃。

新京報表示，火山噴發之所以會導致地球降溫，主要是因向大氣層注入了含硫氣溶膠，這些氣溶膠進入平流層，幫助地球將更多的陽光反射出去，從而在大氣層內產生冷卻效應。

但火山噴發要能導致降溫，有一個重要因素—「量級」。美國國家航空航天局Aura號地球觀測衛星的監測圖顯示，東加火山噴發首日，二氧化硫的釋放量為62千噸 。賓州州立大學大氣科學特聘教授曼恩分析，曾導致全球平均氣溫下降0.5℃的皮納圖博火山噴發，最終釋放了2萬千噸二氧化硫。

祝從文說，對中國而言，東加火山噴發可減弱次年東亞夏季季風強度，進而導致中國夏季雨帶偏南。因此，建議將火山噴發的持續影響納入汛期降水預測因子中加以考慮。

不過，中國科學院大氣物理研究所副研究員魏科認為，東加火山噴發首日的二氧化硫釋放量與可對全球氣候產生影響的量級還有非常大的差距。如果後期沒有更大規模噴發，可以判斷此次火山活動暫時不會影響全球溫度。

火山噴發 地震 冰島

上一則

俄將聯合白俄軍演 軍隊和裝備已抵達 烏克蘭三面受敵

延伸閱讀

東加火山噴發「如開香檳」 專家:岩漿氣體及水蒸氣受壓

東加火山噴發「如開香檳」 專家:岩漿氣體及水蒸氣受壓
東加海嘯前 廣州男戶頭錢全轉妻…失聯2天幸安全

東加海嘯前 廣州男戶頭錢全轉妻…失聯2天幸安全
東加火山噴發引發海嘯釀3死 檬果島村莊全毀

東加火山噴發引發海嘯釀3死 檬果島村莊全毀
東加海底火山爆發後 科學家密切監測未來活動

東加海底火山爆發後 科學家密切監測未來活動

熱門新聞

白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
澳洲總理莫里森。歐新社

短評／約克維奇的非受迫性失誤 送澳洲總理發王牌良機

2022-01-14 09:32
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段