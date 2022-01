金氏世界紀錄19日宣布,世界最長壽男子、西班牙人薩圖尼諾(Saturnino de la Fuente)18日在西班牙去世,享年112歲341天。他原本將於今年2月迎來113歲生日。

薩圖尼諾在112歲211天時,被宣布為世界上最長壽的男性。

這位身高150公分的西班牙男子在1909年2月11日出生,擁有7個孩子、14個孫子和22個重孫。他曾告訴金氏世界紀錄,長壽秘訣是:「不要傷害任何人。」

