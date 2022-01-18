疫苗後遺症迷思？新研究證實是「這種效應」惹的禍

最新發現顯示，超過三分之二的人接種新冠疫苗後常見的副作用可歸因於負面的「安慰劑效應」，而非疫苗本身。(路透)

最新發現顯示，超過三分之二的人接種新冠疫苗 後常見的副作用可歸因於負面的「安慰劑效應」（Placebo Effect），而非疫苗本身。

「衛報」報導，美國科學家檢查12項新冠疫苗臨床試驗的數據，發現「反安慰劑效應」（Nocebo Effect）佔第一劑所有常見不良反應的約76%、第二劑則佔近52%。結果表明大部分較輕微的副作用、如頭痛、短期疲勞和手臂疼痛都不是疫苗成分造成，而是歸咎於反安慰劑反應。

根據發布的研究，第一劑接種後安慰劑效應組中超 過35%的人經歷「全身性」副作用如頭痛、疲勞，其中16%的人則報告特定注射部位的疼痛、發紅或腫脹。正如預期，接種第一劑疫苗的人更可能出現副作用、約46%的人出現全身症狀，三分之二的人在注射部位也出現疼痛或其他局部症狀。

研究人員觀察第二劑接種後的副作用時，發現疫苗組頭痛或其他全身症狀的發生率幾乎是安慰劑效應組的2倍，分別為61%和32%，局部疾病的差異甚至更大，接種疫苗的人群中達到73%，安慰劑效應組則僅有12%。

總體而言，研究人員計算出在新冠苗試驗中，大約三分之二的常見副作用是由反安慰劑效應驅動，特別是頭痛和疲勞。有鑑於研究結果，研究人員認為關於這項新發現可以減少部分人對疫苗的猶豫，並以此提高新冠疫苗的接種率。

醫學研究員凱普查克（Ted Kaptchuk）指出「在隨機對照試驗中，告訴患者他們正在採取的干預措施具有與安慰劑治療相似的副作用，實際上可以減少焦慮，但我們需要更多的研究」。