我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提前一天開放預定 白宮免費新冠快篩檢測劑網站啟動

俄隨時會發動攻擊 布林肯將親訪烏克蘭並會俄外長

希臘宣布60歲以上疫苗強制令 不接種就按月罰錢

中央社雅典17日綜合外電報導
希臘政府對60歲以上的民眾祭出疫苗強制令，若不接種就會按月罰款。(美聯社)
希臘政府對60歲以上的民眾祭出疫苗強制令，若不接種就會按月罰款。(美聯社)

希臘COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數激增，持續為醫院帶來壓力，由於重症患者多為60歲以上族群，政府17日對這個年齡層的民眾祭出疫苗強制令，若不接種就得按月罰款。

美聯社報導，未能接種疫苗的年長者將面臨懲處，本月起處以50歐元（約57美元）罰款，之後每個月處以100歐元（約114美元）罰款。

希臘1070萬人口中約69%已完整接種疫苗，略低於歐盟平均值70.3%。隨著具高度傳染力的Omicron變異病毒株現蹤希臘，國內COVID-19病故人數和每日住院人數隨之攀升。

希臘衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）表示，罰款將通過稅務局收取，將用於資助全國的醫院。

普萊弗里斯昨天告訴開放電視台（Open TV）：「年齡因素很重要，因為這對公衛服務影響很大。」

希臘去年對醫護人員實施疫苗強制令。另一方面，從2月1日開始，成人疫苗接種證明將在7個月後到期，除非證明持有人接種加強針。

希臘去年12月底宣布60歲以上族群必須強制接種疫苗。根據政府數據，這項強制令鎖定的53萬人中，完整接種率目前為41.5%。

民調顯示，這項強制令獲得大眾強烈支持，但朝野部分議員對於當局特別挑出某一族群的合法性提出質疑。政府援引高等法院2020年一項允許公共日托中心拒絕收托未接種兒童相關疾病疫苗孩童的裁決為例，稱這項措施合憲。

美國人口資料局（Population Reference Bureau）數據顯示，按照65歲以上居民占比來衡量，希臘是世界第7大老齡人口國家，染疫病故人數迄今累計近2萬2000人。

疫苗 民調 歐盟

上一則

烏克蘭前總統遭控叛國 檢方要求3500萬保釋金

延伸閱讀

與病毒共存？科學家警告：別太早放棄抗疫

與病毒共存？科學家警告：別太早放棄抗疫
以色列初步研究 打第4劑難防Omicron

以色列初步研究 打第4劑難防Omicron
蒙市嘉惠爾藥房 打疫苗免預約 無保險和外國人均免費

蒙市嘉惠爾藥房 打疫苗免預約 無保險和外國人均免費
美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登

美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登

熱門新聞

白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
澳洲總理莫里森。歐新社

短評／約克維奇的非受迫性失誤 送澳洲總理發王牌良機

2022-01-14 09:32
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案
紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙