東加火山噴發引發海嘯釀3死 檬果島村莊全毀

南太平洋島國東加15日歷經海底火山噴發後的衛星圖像，上圖是2021年12月27日拍攝的街景。下圖是2022年1月18日拍攝的街景。美聯社

南太平洋島國東加15日歷經海底火山噴發 後，官方今天首度更新災損資訊，證實3人罹難、大量民宅毀損，其中檬果島（Mango）村莊全毀，當局也已開始疏散若干偏遠島嶼的居民。

路透社報導，東加王國總理辦公室發布聲明表示，死者包括檬果島一名65歲婦人、諾穆卡島（Nomuka）一名49歲男性，以及一名英國國民，同時還有多人受傷。

聲明指出，東加海軍原已調集醫護隊伍、水源、食物和帳棚送往偏遠的哈派群島（Ha'apai），由於觀察到檬果島、福諾伊福阿島（Fonoifua）、諾穆卡島災情慘重，今天將運送更多援助前往當地。

聲明提到，檬果島所有房舍全毀，福諾伊福阿島只剩下兩棟房屋，諾穆卡島大範圍毀損；當局已開始撤離阿塔塔島（Atata）、檬果島和福諾伊福阿島的居民。

聯合國稍早表示，檬果島所在的哈派群島偵測到求救訊號。聯合國人道事務協調廳（OCHA）說，東加海軍回報這個區域海嘯浪高估計可達5至10公尺。

洪加湯加－洪加哈派海底火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）15日噴發，連距離2300公里外的紐西蘭都能聽見聲響。火山在太平洋各處引起海嘯，而人口約100人的阿塔塔島和50人左右的檬果島，分別距離火山約50公里和70公里。

東加主要機場 富阿阿莫圖國際機場（Fua'amotu International Airport）並未受損，但厚厚的火山灰影響機場運作，阻礙國際救援工作。OCHA轉述東加官員表示，目前正以手動方式清理飛機跑道，機場最早明天即可重新開放。

OCHA還說，東加王國主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）西岸「受創嚴重」，當局已撤離當地居民。在物資短缺的疑慮下，政府官員已警告勿哄抬物價。

紐西蘭海軍已派出威靈頓號（HMNZS Wellington）和奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa），載運水源、調查隊和直升機前往東加支援。紐國並指出，國際手機網路供應商Digicel運用南太平洋大學（University of South Pacific）的衛星訊號接收器，在東加主島設置臨時通訊系統。

澳洲 外交部部長潘恩（Marise Payne）也說，澳洲派出的C-130運輸機可提供淨水物資等人道救援；戰艦阿得雷德號（HMAS Adelaide）也準備載送工程、醫療團隊與支援直升機前往當地，航行5天後可抵達東加。

日本也表示將諮詢紐澳等區內其他國家，以盡快提供協助。

澳盛銀行（ANZ）說，位於東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）的分行現已開放有限服務，但缺乏乾淨水源和通訊問題仍構成重大挑戰。由於火山噴發切斷主要海底電纜，迄今東加群島聯外通訊大致上依然中斷。

根據衛星影像，坐落於太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）的洪加湯加－洪加哈派島，在火山噴發後幾乎全部消失，使得火山學家難以監測火山活動。

法新社報導，美國Maxar Technologies公司今天公布的衛星影像顯示，幾天前火山結構多在海平面以上，火山噴發後，如今剩下一片汪洋，海面上只能看到兩個面積相對較小的火山島。

科學家指出，這次噴發可能對區域內的珊瑚礁、海岸線和漁業造成長久損害，也可能引發酸雨現象。

東加王國由176個島嶼組成，其中36座島有人居住，總人口有10萬4494人。