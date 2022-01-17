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全球74窮國今年須償債350億 哪裡最可能倒債？

編譯季晶晶／綜合外電
全球全窮的74個國家2022年必須償還350億美元的債務，斯里蘭卡被視為財務最脆弱國家之一。美聯社
全球全窮的74個國家2022年必須償還350億美元的債務，斯里蘭卡被視為財務最脆弱國家之一。美聯社

根據世界銀行（World Bank），全球最窮的74個低收入國家2022年必須償還的債務激增109億美元到350億美元，較2020年大增45%，是近年來的最大增幅。

根據金融時報，財務最脆弱的國家之一是斯里蘭卡，信評機構標普全球（S&P Global）上周調降斯國主權債信的評級時警告，那裡今年可能發生債務違約。投資人也擔心迦納、薩爾瓦多和突尼西亞在內的多個國家。

世銀總裁David Malpass表示，「債權人⋯⋯抽走資源」意味「無序違約的風險增加」。他說，多個國家即將恢復償債，但他們在這個時候並沒有資源可用來還債。

債務增加反映了開發中經濟體借入更多債務以因應疫情產生的經濟和公衛衝擊，以及再融資現有債務的成本上揚 ，再來是疫情期間暫緩的債務必須重新開始還款。

世界在上周公布的經濟預測中警告，所有低收入國家大約60%必須重整債務，或面臨重整的風險，而且可能發生全新的主權債危機。

根據國際金融協會（IIF）中、低收入國家的政府和企業，於2020和2021年分別發行價值大約3,000億美元的債劵，較疫前水準高出逾三分之一。

20國集團（G20）在2020年4月發起「債務暫緩償還倡議」（DSSI）, 延後73國在2020年4月到12月之間積欠的大約200億美元。不過，還款期限雖展延到2021年底，僅42國獲得總額127億美元的紓困。那些國家今年起必須恢復償債。

在此同時，疫情期間大型央行降息，各國政府的借款相對便宜，但投資人預期全球貨幣環境今年稍晚將緊縮，再融資現有債務會變得較昂貴。

資產經理人、經濟學家和債務活動人士都呼籲再次取消窮國債務負擔。

M&G投資公司的新興市場策略師Gregory Smith說：「另一個債務危機，不管怎麼觸發的，對高債負國家會有非常大的影響。我們還有一、兩年可以設計出東西支持陷入系統危機的國家。」

低收入 疫情 投資

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