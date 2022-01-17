全球74窮國今年須償債350億 哪裡最可能倒債？

全球全窮的74個國家2022年必須償還350億美元的債務，斯里蘭卡被視為財務最脆弱國家之一。美聯社

根據世界銀行（World Bank），全球最窮的74個低收入 國家2022年必須償還的債務激增109億美元到350億美元，較2020年大增45%，是近年來的最大增幅。

根據金融時報，財務最脆弱的國家之一是斯里蘭卡，信評機構標普全球（S&P Global）上周調降斯國主權債信的評級時警告，那裡今年可能發生債務違約。投資 人也擔心迦納、薩爾瓦多和突尼西亞在內的多個國家。

世銀總裁David Malpass表示，「債權人⋯⋯抽走資源」意味「無序違約的風險增加」。他說，多個國家即將恢復償債，但他們在這個時候並沒有資源可用來還債。

債務增加反映了開發中經濟體借入更多債務以因應疫情 產生的經濟和公衛衝擊，以及再融資現有債務的成本上揚 ，再來是疫情期間暫緩的債務必須重新開始還款。

世界在上周公布的經濟預測中警告，所有低收入國家大約60%必須重整債務，或面臨重整的風險，而且可能發生全新的主權債危機。

根據國際金融協會（IIF）中、低收入國家的政府和企業，於2020和2021年分別發行價值大約3,000億美元的債劵，較疫前水準高出逾三分之一。

20國集團（G20）在2020年4月發起「債務暫緩償還倡議」（DSSI）, 延後73國在2020年4月到12月之間積欠的大約200億美元。不過，還款期限雖展延到2021年底，僅42國獲得總額127億美元的紓困。那些國家今年起必須恢復償債。

在此同時，疫情期間大型央行降息，各國政府的借款相對便宜，但投資人預期全球貨幣環境今年稍晚將緊縮，再融資現有債務會變得較昂貴。

資產經理人、經濟學家和債務活動人士都呼籲再次取消窮國債務負擔。

M&G投資公司的新興市場策略師Gregory Smith說：「另一個債務危機，不管怎麼觸發的，對高債負國家會有非常大的影響。我們還有一、兩年可以設計出東西支持陷入系統危機的國家。」