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東加海底火山噴發引發海嘯 波及國際海洋貨運業務

記者林宸誼／即時報導
東加氣象局衛星照片顯示，海底火山近日大規模噴發，濃煙和火山灰直20公里高空。歐新社
東加氣象局衛星照片顯示，海底火山近日大規模噴發，濃煙和火山灰直20公里高空。歐新社

南太平洋島國東加王國（Tonga）附近的海底火山大爆發，後續的海嘯已經波及國際海洋貨物運輸業，已有大陸國際貨代公司發布，整個南加州的海灘和碼頭都已關閉，而其他國際貨代公司則對海嘯帶來的船舶安全風險，採取應對措施。

第一財經日報報導，上海恒明國際貨物運輸代理公司微信公號17日上午發布，「美國西海岸包括加州、俄勒岡州、華盛頓州和阿拉斯加在內的海嘯警報現在已經生效。」由於海浪高於正常水準，作為預防措施，整個南加州的海灘和碼頭都已關閉，直至另行通知。

山東海運船管公司總經理朱光前17日表示，這次東加海底火山劇烈噴發，引發局部地區出現海嘯， 對在大洋航行的船舶安全影響不大，因為海嘯波是長波，波長達數百公里，波幅卻只有幾公尺。但海嘯對靠泊船和錨泊船危害極大，極易走錨和斷纜，導致碰撞，擱淺等，因此一旦發現碼頭受損，應果斷離港，保證船舶和船員安全。

朱光前指出，目前山東海運已通電各船要加強值班，時刻保持警惕，透過各種管道收集氣象和業內行業信息，及早發現可能影響航行安全的海嘯；並保持不間斷收聽船舶交通管理系統（VTS）資訊，觀察周圍環境的異常變化等。根據船舶航線，確定各船針對性的防範措施。

此外，山東海運還要求船岸雙方持續關注火山爆發對大氣對流層的影響和火山灰西漂可能導致的局部海區極端天氣對船舶安全航行的影響，以便及時採取應對措施，保障船舶安全航行。

山東海運航線遍及全球主要港口，船隊規模達到90多艘、超過1,300萬載重噸，運力規模居境內第三位。

大連力天國際貨運代理有限公司一位物流運輸專員17日表示，受東加火山噴發影響，目前還沒有收到通知，是否會停運某些航線。該公司主營海運貨櫃貨物、拼箱貨物、海運散雜貨運輸，主要操作口岸包括大連、廈門、上海、寧波、天津、青島、福州、深圳、廣州等。

加州 航線 南加

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