英政府砍BBC訂閱費 挨批針對英相強生醜聞報導秋後算帳

英國首相強生。路透

英國 政府宣布將凍漲進而廢止英國廣播公司（BBC）訂閱許可費，遭反對黨工黨批評出於政治動機。首相強生疫情 封鎖期間在官邸偷開派對，被迫出面道歉，並遭反對黨要求下台，BBC新聞節目近期對此毫不留情的報導。批評者認為，強生政府突然在此刻宣布將停收BBC收視費，頗有秋後算帳意味，也可能藉此讓大眾省點錢提振本身支持度，以保首相之位。

英國衛報報導，選民對強生在疫情封鎖期間偷開派對感到憤怒，連他自己的保守黨都有至少六名議員公開呼籲強生下台。根據保守黨現行規定，只要有54位議員提出要求，就可以對強生發動不信任投票。據稱目前已有多達35人遞件支持扳倒強生。

強生方面希望找到方法遏制危機。宣布凍漲進而廢止BBC訂閱許可費的文化大臣娜汀．多里斯，正是強生在黨內最忠實的盟友之一。此舉可能受到保守黨黨員、支持者，及尚未呼籲強生下台的右翼媒體歡迎。

英國工黨影子文化大臣露西．鮑威爾表示：「首相強生認為，報導他違反防疫 規定的人應該承擔後果，他自己卻逍遙法外。」

英國工黨影子蘇格蘭事務大臣莫瑞表示，政府宣布凍漲進而廢止BBC訂閱許可費，是「強生試圖保住首相之位的最後一搏」。

一些保守黨國會議員相當不滿BBC對強生違反防疫規定的報導。保守黨議員法布里坎特上周末甚至宣稱，BBC嚴厲報導反對強生的評論，形同「試圖對首相發動政變」。

首相官邸消息人士16日堅決否認，政府決定凍漲進而廢止BBC訂閱許可費與BBC報導強生違反防疫規定有關。但英國自由民主黨黨魁戴維仍聲稱兩件事有關聯，「僅因為不喜歡一則新聞頭條，就減少資助心愛的國寶。任何民主國家負責任的政府都不可能這麼做」。