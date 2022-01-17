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日本棒球漫畫大師水島新司逝世 享壽82歲

中央社東京17日綜合外電報導

日本漫畫家水島新司本月10日因肺炎在東京都內的醫院逝世，享壽82歲。水島繪有多部以棒球為題材的作品，包括長青漫畫「大飯桶」、「野球狂之詩」等。

日本放送協會（NHK）報導，水島新司出生於新潟市，1958年漫畫家出道，出版多部以棒球為主題的作品。

水島的代表作是1972年開始連載的「大飯桶」，描述活躍於甲子園的高中棒球選手山田太郎，這部作品系列作連載長達40多年，至2018年完結，共出版205集，擁有許多跨世代的讀者。

水島因多年來的功績，2005年獲日本政府頒授紫綬褒章，2014年獲頒旭日小綬章。

「大飯桶」結束連載2年後，水島在2020年宣布從漫畫家退休，他當時說，自己從18歲起當漫畫家，努力了63年，決定該退休。

日本 退休

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