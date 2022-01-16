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距離1萬多公里…東加火山噴發 祕魯掀巨浪釀2死

中央社／利馬16日電
日本的衛星圖顯示東加附近海域下的海底火山15日爆發時，產生大量的煙霧(右上角)。(路透)
日本的衛星圖顯示東加附近海域下的海底火山15日爆發時，產生大量的煙霧(右上角)。(路透)

秘魯蘭巴耶克省緊急事務處理當局今天表示，相距1萬多公里的南太平洋島國東加海底火山昨天噴發，掀起「異常巨浪」，導致兩名女性在秘魯北部海灘溺水身亡。

秘魯全國民防組織（National Institute of Civil Defense）表示，東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的海底火山活動，掀起這些異常巨浪。

綜合法新社和路透社報導，秘魯政府昨天為此暫時關閉北部和中部的22個太平洋港口，作為預防措施。

洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發威力之強，全球各地都有感，並在太平洋引發海嘯，環太平洋各國紛紛發布海嘯警報和撤離令。流傳在社群媒體的畫面顯示，巨浪襲向若干南太平洋島嶼，衝擊沿岸建築。

在相距約1萬600公里的秘魯南部，部分沿海地區也通報出現輕度洪水，數十人需要援助。

秘魯警方推文表示，警察發現有兩名受害者陳屍在納拉姆普（Naylamp）海灘。推文說，這個地區出現「異常巨浪」，不宜在此處游泳。

電視畫面顯示，秘魯北部和中部沿海地區有許多民宅和商家被海水淹沒。

秘魯海軍通報，這個太平洋沿岸國家已撤銷海嘯警報。

日本放送協會（NHK）報導，超過一公尺高的海浪襲擊日本沿海地區，促使數十萬人撤離家園避難。

日本 社群媒體 警察

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