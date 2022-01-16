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伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

中央社布魯塞爾16日專電
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特今天表示，觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，社會必須認清得學習與病毒共存，大家可能每年都需要接種疫苗

皮歐特（Peter Piot）今天接受比利時RTL新聞網站訪問時表示，目前Omicron變異株雖在歐洲四處傳播，但較少重症患者，依情勢觀察，今年春季與夏季只要病毒不再變異，疫情問題就會緩和，但問題是冬天，且可能每年冬天都會有令人擔憂的爆發問題。

他認為，因此社會必須認清得學會如何與病毒共存，各界應該要展開討論，如何能以和過去截然不同的方式與病毒一起生活、組織社會的活動，而行動的重點是接種疫苗。

因為接種疫苗將成為社會的基本防禦，以保護那些最脆弱的族群，以及減少住院和重症監護率，他強調，因此可能每年冬天大家都需要接種疫苗。

此外，對民眾生活的改變還包括戴口罩，這項防疫措施也將持續下去，他表示自己就會繼續戴口罩。

皮歐特是伊波拉病毒共同發現者，2020年2月時，當時英國境內出現第4起確診病例時，他就警告英國可能會出現疫情「大爆發」。

疫情 疫苗 口罩

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