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化解東歐與烏克蘭緊張情勢 西方和俄羅斯無交集

中央社華盛頓16日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭(左)克里姆林宮發言人培斯科夫(右)。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(左)克里姆林宮發言人培斯科夫(右)。(美聯社)

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，針對烏克蘭與東歐安全局勢加劇，儘管一周來西方國家與俄羅斯密集外交斡旋，雙方立場仍舊是「南轅北轍」。

培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「雙方取得若干諒解，但是總體而言，原則上，目前我們可說是我們毫無交集，南轅北轍，這不是好事，令人感到擔憂。」

俄羅斯被控在接近烏克蘭邊界地帶部署約莫10萬名部隊，於此同時，俄羅斯盼西方國家承諾，親歐盟的前蘇聯加盟共和國烏克蘭絕對不會加入北大西洋公約組織（NATO）。

由於當前的外交斡旋，無法緩和針對烏克蘭再度爆發衝突的威脅，美國高層官員表示，美國將在數日內公布已擬妥的「下一步」。

各方日益擔憂俄羅斯恐入侵烏克蘭之際，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，美國「已有備案」。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我們與友邦和夥伴包括烏克蘭保持密切聯繫，我們密切協調下一步，針對所謂下一步的外交行動，我們將在下周初更清楚說明。」

蘇利文說：「不過關鍵是我們已有備案，若俄羅斯打算藉由外交斡旋取得進展，我們當然將與我們的盟友和夥伴採取一致，若俄羅斯意圖入侵與升高情勢，我們也奉陪，並且予以強力回擊。」

俄羅斯 烏克蘭 蘇利文

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