這次海嘯不一樣 日本學者研判可能靠空氣傳遞

南太平洋島國東加的火山島15日大規模噴發，連加州都出現海嘯。圖為海浪中出現的海豚。 (美聯社)

南太平洋島國東加的火山島15日大規模噴發，連在日本 都出現海嘯，學者表示，這在日本觀測史上無前例，有可能是伴隨著火山噴發 出現的「空氣振動」，在傳遞過程中引發大幅潮位變化。

氣象廳已解除從北海道到沖繩的大範圍「海嘯注意報」。氣象廳表示，雖然接下來海水潮位仍有可能出現變化，但已不用擔心會致災。

氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

海嘯與氣壓變動同時被觀測到

日本TBS電視台報導，氣象廳負責人今天凌晨舉行記者會對外說明時表示，在觀看火山噴發當地海嘯狀況同時，15日晚間7時3分宣布日本靠太平洋沿岸地區可能出現些許海面變動的情況。

這名負責人說，之後，由於觀測到日本各地都出現海水潮位變化，所以在今天零時15分對奄美群島和吐噶喇群島發布「海嘯警報」，並對北海道到沖繩間的太平洋沿岸地區等地發布「海嘯注意報」。

氣象廳負責人說，雖然靠太平洋側各地在15日晚間8時左右開始觀測到潮位變化，但同個時間點在日本全國各地觀測到多數地區氣壓出現大幅變化，然後晚間8時左右起開始觀測到的潮位變化，比預想中海嘯傳遞到日本的時間來得早，因此當下並未考慮潮位變化是來自火山噴發造成的海嘯，所以就沒有在那個時間點發布海嘯警報。

這名負責人說，由於之後在東加到日本的海嘯傳遞路徑上的外國海嘯觀測點，也沒有觀測到出現一定高度的海嘯，所以依舊沒有發布海嘯警報；一直到15日晚間11時過後，才開始觀測到超過1公尺的潮位變化。

基於上述理由，氣象廳認為這次發生的潮位變化，「跟往常因地震 造成的一般海嘯不同」。

在這場記者會舉行的今天凌晨時間點來看，這名負責人說，目前觀測到是不是真的海嘯並不清楚，只不過基於觀測到海水潮位發生大幅變化，從防災角度出發採取發布海嘯警報與注意報的機制，呼籲大家進行防災因應。

學者背書 要預測這次海嘯難上加難

讀賣新聞報導，日本東北大學災害科學國際研究所教授今村文彥說，要正確預測來自遠方的海嘯高度非常困難，加上這次海嘯成因並非地震而是火山噴發，整個形成機制不明更讓預測難上加難，也就讓氣象廳不得不從實際觀測來發布海嘯注意報或警報，對氣象廳發布海嘯警報及注意報有所延誤表示理解。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，今村文彥談到這次在日本觀測到海嘯時示警說，就算海水潮位暫時沒明顯上升，但仍有再度上升的可能，必須在關注未來火山噴發活動的同時，持續留意潮位變化。

今村談到這次海嘯的特徵時說，由於大規模火山噴發，對大氣壓力變化造成很大影響，讓日本在氣壓急劇變化後出現大幅的潮位變化。

這種造成氣壓變化的原因，他認為，有可能是伴隨著火山噴發出現的「空氣振動」，在傳遞過程一度造成海面降低，但之後海面以回到原高度的形式上升，引發了大幅潮位變化。

一般來說，像是地震等地殼變動引發的海嘯，隨著離當地距離愈遠威力愈弱，海嘯高度也愈低。但離東加約8000公里外的日本，竟然罕見地出現跟東加到日本間觀測點觀測到相同規模、甚至更高的海嘯。

今村說，在日本也發生海水潮位變高的原因，可能是大氣中空氣振動引發潮位變化相較一般在遠方海裡發生的海嘯更快到達日本，及隨著離火山噴發地點較遠會出現一波波的海浪導致。

他認為，「這次的海嘯機制在日本觀測史上並無前例，未來要預測也很困難」。

今村說，雖說這次海嘯跟地震造成的海嘯不同，但廣義上仍可以說是「海嘯」，必須用面對一般海嘯的防災對策來因應。

他說，這次海嘯的特徵是海浪周期相對較短、流速較快，造成移動船舶或木筏的力量變大，希望在海水潮位持續較高的地區民眾千萬不要靠近海邊。