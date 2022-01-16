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英保守黨主席：強生可留任 但須解決內部文化問題

中央社倫敦16日綜合外電報導
英相強生(中)面臨政治危機。(美聯社)
英相強生(中)面臨政治危機。(美聯社)

英國首相強生日前承認在封城期間參加派對，引發眾怒，惟強生腹背受敵之際仍拒絕下台。保守黨主席今天表示，他不會要求強生辭職，但表示對方必須解決「政府內部的文化問題」。

強生（Boris Johnson）近日遭到踢爆，稱2020年5月20日、英國第一次防疫封城期間，他的私人秘書竟然邀請超過100人「帶上自己的酒」，到唐寧街官邸花園開趴。事件曝光後，強生為此表達「由衷歉意」，在野黨同聲要求強生辭職，自家保守黨部分議員也呼籲他不要戀棧，但他仍拒絕下台。

英國民眾因政府官員「知法犯法」而心生怨懟之際，強生又再度被「每日電訊報」（Daily Telegraph）爆料，稱在2021年4月16日、英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王葬禮前夕，全英國正執行嚴格防疫限制，強生的數十名幕僚卻在官邸舉辦了2場狂歡派對。唐寧街10號隨後向王室致歉，醜聞也上升到另一個層次。

保守黨主席陶敦（Oliver Dowden）今天告訴天空新聞（Sky News），唐寧街在封城期間舉辦派對的行為「完全不可接受」，但他支持強生續任首相，「我們必須查明事實真相，首相也必須有效應對（此事），並解決唐寧街的內部文化問題」。

陶敦也強調，待高層官員格雷（Sue Gray）公布內部調查結果後，他將承擔「全部責任」。

目前保守黨內至少有6名議員公開呼籲強生下台；其他人則表示，他們正在等待內部調查結果出爐。

英國在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）指控強生「違法」，並批評強生在首次被問及相關醜聞時對國會說謊。他痛批，在防疫措施方面，大眾已經不可能再相信強生。

施凱爾表示：「我認為強生違反了法律，實際上他也承認自己違法。」針對強生向議會道歉一事，施凱爾也說：「我認為他當時就向議會說謊。」

近日一連串的「派對門」事件堪稱強生2019年上台至今最嚴重的醜聞。「星期日泰晤士報」（Sunday Times）分析，強生將嘗試讓事件盡快落幕，並與幕僚和一系列民粹主義政策劃清界線。

在高傳染力但症狀相對溫和的Omicron變異株肆虐下，英國每日新增確診病例先是急遽飆升，此後出現下降，英國昨天通報近8萬2000人染疫，這個數字不到1月初高峰期間的一半。

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