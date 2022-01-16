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Uniqlo母公司開出880萬年薪搶才 迎戰科技巨頭

編譯王巧文／綜合外電
迅銷砸重金搶才，希望能吸引精通數位化、電子商務及供應鏈領域人才，改變公司在服裝業務方面的獲利模式，以迎戰來勢洶洶的科技大咖。歐新社
迅銷砸重金搶才，希望能吸引精通數位化、電子商務及供應鏈領域人才，改變公司在服裝業務方面的獲利模式，以迎戰來勢洶洶的科技大咖。歐新社

快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing），最高將對職場老鳥開出年薪10億日圓（880萬美元）的超優渥條件，以吸引數位化、電商供應鏈等領域的專業人才，迎戰亞馬遜等科技大咖。

日經新聞報導，迅銷集團執行長柳井正表示，今年將提高員工薪酬上限，開出的年薪比他領的4億日圓還高，且最高年薪者將躋身日本薪水最高的階層。日企執行長的平均年薪為1.2億日圓。

迅銷迄今都未對處於職涯中期階段的老鳥，提出明確的薪酬標準。迅銷希望能吸引數位化、電商、供應鏈領域的專業人才，以改變旗下服飾業務的獲利模式，並增強對科技巨頭的競爭力。

線上服裝銷售在新冠肺炎疫情期間大幅成長，引發科技巨擘搶食商機，並可能對服飾業帶來結構性的變化。例如，Google已與主要線上零售商聯手，強化電商業務。

柳井正說：「將來，我們的對手是Google、蘋果、Meta及亞馬遜，不是Zara。我們正在尋找能創造新價值、從零開始思考業務的人才，而非顧問和在大企業工作的人。要找能力比我強的人才。」「若人才夠多，我們將需要100人，甚至200人。

截至去年8月底，迅銷集團擁有約5.6萬名員工。不計Uniqlo等門市人員，總部員工為1,600人，多數員工都在職涯中期階段入職，平均年薪約960萬日圓。日企常以年資決定員工薪資，這次迅銷大幅提高職場老鳥的薪酬，可能影響業界評估員工薪酬的方式。

電商 供應鏈 亞馬遜

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