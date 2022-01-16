我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全談判陷僵局 俄擬放核彈到美家門口逼華府滿足要求

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

約克維奇簽證風波 凸顯澳洲政府決策荒腔走板

編譯羅方妤／即時報導
世界網球男單球王約克維奇因未打新冠疫苗被澳洲驅逐出境，16日前往墨爾本機場準備搭乘班機離開。路透
世界網球男單球王約克維奇因未打新冠疫苗被澳洲驅逐出境，16日前往墨爾本機場準備搭乘班機離開。路透

世界球王約克維奇因未打新冠疫苗澳洲驅逐出境，澳網衛冕夢碎。英國廣播公司（BBC）指出，這次風波凸顯澳洲政府決策混亂，一開始聯邦政府並未重視此事，將其交給地方政府和網球協會處理，等到小約取得簽證引發民怨，才想盡辦法取消他的簽證，明顯出於政治動機。

澳網去年宣布，根據澳洲政府規定，參賽者必須完整接種疫苗。但從未接種疫苗且至今兩度染疫的約克維奇，早在去年11月就已取得澳洲簽證，澳網主辦單位上月底再次確認他因12月底染疫獲得醫療豁免，本月1日他動身前，還收到確認書表明他到澳洲免隔離。但他5日飛抵澳洲墨爾本時，卻被海關以醫療豁免文件不符資格被取消簽證。澳洲聯邦官員表示，曾染疫不是澳網官員和維多利亞省當局核發醫療豁免的有效理由。

BBC指出，整個過程讓許多澳洲人和全世界感覺，澳洲政府和政治人物似乎在執行他們不了解的規則，聯邦政府也沒有和地方政府、澳網主辦單位充分溝通。

另外，多數澳洲人對於准許小約入境感到震驚且憤怒。人口最多的新南威爾斯省和維多利亞省，數周來已通報新增上萬起確診。澳洲診所量能難以提供民眾檢測，病歿數也在上升。儘管澳洲感染率不如歐洲和美國，但澳洲實施嚴格防疫管制，有時僅一例確診都可能讓整個城市或省分陷入封鎖。

然而，約克維奇不但不願接種疫苗，還承認違反隔離規定及謊報旅遊史。約克維奇發現自己確診時間的說法也不一致，他在聲明中稱去年12月17日知道自己染疫，但他提交法院的宣示陳述書寫道，他去年12月16日檢測呈陽性。

有澳洲民眾在推特說：「如果這些事發生在你我身上，澳洲還會允許我們入境嗎？」答案很簡單，當然不會。

莫里森政府無疑受到這起爭議傷害。澳洲省政府和聯邦政府間的政治鬥爭、各級政府缺乏溝通、規則適用對象不透明，及未接種疫苗網球球星違反防疫規定，都造成澳洲政治人物試圖導正的混亂局面。

BBC多天前就已預測，澳洲政府一定會想盡辦法取消約克維奇的簽證，否則他們就要向民眾解釋更多事。

澳洲 澳網 疫苗

上一則

海底火山噴發後衛星照曝光 東加小島幾乎消失

下一則

北約秘書長：俄國是侵略者 須展現靈活性避免爆發戰爭

延伸閱讀

約克維奇風波落幕 澳總理：是時候繼續享受澳網賽事了

約克維奇風波落幕 澳總理：是時候繼續享受澳網賽事了
約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本
澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境
約克維奇簽證案「最後一搏」 3法官決定去留

約克維奇簽證案「最後一搏」 3法官決定去留

熱門新聞

Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報
影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水