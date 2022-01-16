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海地前參議員涉總統遇刺案 牙買加落網

中央社／邁阿密15日電
海地前總統摩依士的肖像。（路透資料照片）
海地前總統摩依士的肖像。（路透資料照片）

牙買加當局今天表示，一名涉及去年7月海地總統遇刺案的前海地國會議員已在境內被捕。

法新社報導，牙買加警察部隊（Jamaica Constabulary Force）在聲明中表示，前海地參議員約瑟夫（Jean Joel Joseph）昨晚被捕。他涉及2021年7月7日（海地）總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案而遭通緝。

聲明中表示，牙買加警察部隊「可以證實海地公民約瑟夫（Jean Joel Joseph）及其3名家人在牙買加因移民相關罪名遭逮捕」。

牙買加調查人員聯絡海地當局。海地當局表示，約瑟夫涉及2021年海地總統遇刺案，遭到通緝。

牙買加警方消息人士表示，約瑟夫「目前遭拘留」。

目前已經有超過40人涉及這起總統遇刺案而被捕，其中包括逾12名哥倫比亞人和一些海地裔美國人。

美國當局本月稍早起訴一名涉及摩依士遇刺案的哥倫比亞退役軍人。

美國司法部在聲明中表示，43歲的哥倫比亞退役軍人帕拉修斯（Mario Palacios）夥同他人「參與綁架殺害海地總統的陰謀」。

美國司法部表示，這起陰謀原本打算綁架總統，但最後卻演變成刺殺總統。

美國參議院13日一致表決通過，要求國務院在180日內提出摩依士刺殺案調查報告。

摩依士 海地總統 警察

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