東加火山爆發通訊全斷 布林肯關切 紐總理：有重大災損

南太平洋的洪加湯加-洪加哈派海底火山，7日尚未爆發前的衛星空拍畫面。該火山15日大爆發。（路透）

紐西蘭總理阿爾登今天表示，南太平洋東加王國附近海底火山大規模噴發造成東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）部分地區遭到「重大」損害，但並未傳出有人員傷亡。

法新社報導，昨天的噴發導致海底電纜受損，東加王國的通訊因而被切斷，阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭政府已與東加首都的紐國高級專員公署取得聯繫。

阿爾登表示，火山噴發 引發的「海嘯重創努瓜婁發北側前灘，許多船隻和巨石被沖上岸」。

「努瓜婁發積了厚厚一層火山塵，除此之外，情況平靜穩定。」

然而，東加王國外島災損情形目前不明。若火山灰雲的情況許可，紐西蘭擬明天派遣空軍偵察機到外島上空視察。

驚人的衛星畫面顯示，南太平洋的洪加湯加-洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發很長一段時間，濃煙和火山灰直衝天際，隆隆聲響1萬公里外的美國阿拉斯加州 都聽得見。

海底火山噴發引發海嘯，日本至美國的太平洋沿岸都出現淹水情況。

阿爾登表示，當地目前已沒有大型噴發，也沒有再飄火山灰，但未來可能還會有更多火山活動。

另一方面，在美國華府，國務卿布林肯 （Antony Blinken）昨天針對東加王國的大規模海底火山噴發和其後引發的海嘯，對當地民眾表達「深刻關切」，並矢言提供必要援助。

布林肯在社群網站推特（Twitter）發文說：「深刻關切目前進行火山噴發和海嘯善後工作的東加王國民眾，美國已準備好協助我們的太平洋鄰國。」